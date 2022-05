Jetzt steht es fest: EHC spielt nächste Saison in Oberliga

Werden in der Saison 2022/23 gemeinsam in der Oberliga jubeln: die Spieler (hier Nicolai Quinlan) und Fans des EHC Klostersee. Nach vier Jahren wieder zurück im „Wohnzimmer“ Derbys mit Tölz, Riessersee und Nachbar Rosenheim © Rossmann

EISHOCKEY: Der Grafinger EHC Klostersee nimmt das Aufstiegsrecht wahr und steigt in die Oberliga Süd auf.

Grafing – „Vor der endgültigen Entscheidung haben wir noch einiges zu tun in diesen Wochen“, sagte Max Kreitmaier vor knapp einem Monat am Rande der Abschluss- und Meisterfeier des Eishockey-Bayernligisten EHC Klostersee. Geäußert hatte sich der Teammanager der Rot-Weißen dabei zu den „Vorarbeiten“ zum möglichen Aufstieg in die Oberliga Süd. Am Donnerstagabend legte die erweiterte Vorstandschaft des Grafinger Vereins nun fest: Das Aufstiegsrecht wird wahrgenommen, die erste Mannschaft wird in der Saison 2022/23 für die dritthöchste Spielklasse gemeldet.

Das sportliche Recht zur Rückkehr ins „langjährige Wohnzimmer“ – zuletzt spielte Klostersee in der Saison 2015/16 dort – sicherten sich die Grafinger durch eine absolute Ausnahmesaison in der Bayernliga, gekrönt mit dem Bayerischen Meistertitel. Abgeklopft wurden vor der Entscheidung unter anderem die Sponsoren, aber auch das Team und Trainer Dominik Quinlan waren involviert.

Nach vier Jahren wieder zurück in dem „Abenteuer Oberliga“

„Die Truppe wird in weiten Teilen zusammenbleiben, ist heiß und will sich eine Ligastufe höher beweisen“, betonte EHC-Präsident Sascha Kaefer. „Weiter auf die gewachsene Teamstruktur zu bauen, war uns sehr wichtig und ist ein Bestandteil unseres Konzepts.“ Man werde den Verein nicht aufs Spiel setzen oder gar an die Wand fahren, ergänzte der EHC-Boss: „Wir haben jetzt einen Etat gestemmt, mit dem wir uns alle das Abenteuer Oberliga zutrauen, der aber auch weiterhin eher einem Bayernliga-Budget entspricht und sich schon gar nicht an dem der meisten der künftigen Gegner orientiert.“

Auf dem Eis wollen die Klosterseer unabhängig von dieser finanziellen Unterlegenheit möglichst auf Augenhöhe dagegenhalten. Die Vorfreude auf viele altbekannte Weggefährten und Traditionsstandorte ist groß, insbesondere auf die Vergleiche mit den aus der DEL2 abgestiegenen Tölzer Löwen, dem SC Riessersee und natürlich die anstehenden Derbys gegen die Starbulls aus Rosenheim.

Grafinger glauben an Klassenerhalt - und hoffen auf Fans und Zuschauer

„Die Oberliga Süd mit den inzwischen überwiegend vollprofessionell agierenden Gegnern ist für uns eine interessante Aufgabe und bestimmt große Herausforderung, die sich die Jungs durch eine unvergessliche letzte Saison erarbeitet haben“, erklärte Headcoach Quinlan. Sportlich gesehen gehe man kein Risiko ein, sagt der Grafinger Trainer. „Wir haben eine eingespielte Truppe mit vielen Einheimischen, da wird sich nur punktuell was ändern.“ Er steckt bereits mitten drin in der Zusammenstellung des Klosterseer Teams: „Es kann eigentlich nichts passieren, wir haben nichts zu verlieren. Das schlimmste Szenario wäre der sofortige Wiederabstieg.“

Den Klassenerhalt freilich glaubt man bei den Grafingern im Kreuz zu haben. „Nur das kann unser Ziel sein und dafür brauchen wir weiterhin den Rückhalt und die Unterstützung der Fans und Zuschauer“, so Quinlan weiter. Der Anhang werde sich dazu auch umstellen müssen, starke und attraktive Gegner wieder schätzen zu lernen anstatt des Luxus von vielen Siegen in einer Saison.

