Ein Wumms, das war’s: Weltkriegs-Munition in Grafing gesprengt

Von: Josef Ametsbichler

Die Explosion schleuderte ein ungefährliches Plastikrohr (grün, Mi.) 30 Meter weit. © Josef Ametsbichler

Eine russische Handgranate und weitere Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg mussten am Melak-Weiher in Grafing gesprengt werden.

Grafing – Unter acht Kubikmetern feuchtem Sand macht es „Wumms“, dann steigt eine gut fünf Meter hohe Rauchwolke auf. Klappernd landet ein kleines Plastikrohr gut 30 Meter weiter auf einem Dach. Das war’s. Eine russische Handgranate und weitere Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg haben Sprengstoffexperten am späten Dienstagvormittag am Grafinger Melak-Weiher gesprengt.

Sprengung in Grafing: Russische Granate wohl „Beutemunition“

Das Material mit vorgespanntem Zünder sei im Gegensatz zu den vorherigen Funden nicht transportsicher gewesen, erklärte Bernhard Scho von der Kampfmittel-Beseitigungsfirma HBS vor Ort. „Wir haben genau das gefunden, was wir eigentlich nicht finden wollten. Bei der russischen Granate dürfte es sich laut dem Experten um „Beutemunition“ gehandelt haben, die im Krieg über die Wehrmacht nach Grafing kam.

Angerückt war auch die Feuerwehr Grafing. Nicht nur um das Gelände zu sichern, sondern auch um die Anwohner zu warnen: Der Fund war erst am späten Montagnachmittag gemacht worden – die Vorlaufzeit also etwas knapp, als dass alle schon die Wurfzettel in ihrem Briefkasten hätten finden können.

Ein Polizeibeamter begutachtet nach der Sprengung den gut metertiefen Krater. © Josef Ametsbichler

Kontrollierte Explosion in Grafing: Routineeinsatz fürs Sprengkommando

Für das Sprengkommando war es ein Routine-Einsatz. Es blieb ein gut metertiefer Krater im feuchten Sand, der die Explosion wie geplant so abdämpfte, dass von ihr keine Gefahr für die Nachbarschaft ausging.

Für die Stadt Grafing wachsen sich die Kosten des Kampfmittel-Räumeinsatzes unerwartet aus: Der Bürgermeister musste jüngst ankündigen, dass wohl ein sechsstelliger Betrag fällig wird.

