Gelungenes Trachten-Hochamt: So schön war die Fahnenweihe der Atteltaler in Grafing

Von: Michael Seeholzer

Feierliche Fahnenweihe: Dekan Josef Riedl (M.) und Grafings Pfarrer Anicet Mutonkole-Muyombi bei der Festmesse am Marienplatz. Im Vordergrund das neue Prunkstück der Atteltaler, das nun den offiziellen Segen hat. © Stefan Roßmann

Die Fahnenweihe der Atteltaler in Grafing am Sonntag war ein Hochfest für das Brauchtum. Die Trachtler bewiesen: Sie sind gerüstet für die Zukunft.

Grafing – Die Besucher bewiesen Kondition und Durchhaltevermögen: Der Festgottesdienst zur Fahnenweihe der Atteltaler Trachtler am Grafinger Marktplatz verlangte ihnen in der prallen Sonne Einiges ab. Schöner hätte der Sonntagvormittag kaum sein können. Aber es war sehr heiß. Die Atteltaler verteilten kostenlos Mineralwasser. 1400 Trachtler aus dem ganzen Landkreis Ebersberg, aber auch aus Miesbach, Schönau, Ostermünchen und Heufeld waren nach Grafing gekommen, um der Fahnenweihe der Atteltaler beizuwohnen. Natürlich waren auch die Bairer dabei, schließlich sind sie der Patenverein der Grafinger.

Zahlreiche Vereine aus der Region begleiteten die Grafinger Atteltaler bei ihrer Fahnenweihe. © Stefan Roßmann

Fahnenabordnungen versammeln sich zur Messe am Marktplatz in Grafing

Nach dem Empfang der Vereine im Festzelt an der Jahnstraße ging es in vier stattlichen Zügen und zu den Klängen der Emmeringer Musi, der Eichhofner Musi und der Bairer Blaskapelle ins Zentrum von Grafing. Dort war in der Mitte ein Altar aufgebaut worden, über dem die Grafinger und die Bayernfahne wehten.

Angeführt wurde der Festzug vom Vorstand der Atteltaler, Alois Stockinger und der Stadtkapelle Grafing. Während die Gäste mit ihren Fahnenabordnungen am Marktplatz Aufstellung nahmen, holten Stockinger und seine Mitglieder den Kirchendienst am Pfarrhaus ab und begleiteten ihn ins Zentrum.

Zwei Jahre gewartet: Endlich ist die Fahne geweiht

Zwei Jahre mussten die Grafinger Trachtler auf diesen Moment warten. Die Fahne war zwar schon lange fertiggestellt, aber die Corona-Pandemie verhinderte immer wieder eine feierliche Weihe mit zahlreichen Gästen. Jetzt war es endlich soweit. Zum Gottesdienst begrüßte der Grafinger Vorstand dann Stadtpfarrer Anicet Mutonkole-Muyombi und Dekan Josef Riedl aus Ebersberg, die gemeinsam die Festmesse zelebrierten. Ursprünglich hätte ja Weihbischof Bernhard Haßlberger diesen Gottesdienst halten sollen. Haßlberger jedoch liege im Krankenhaus, erzählte Riedl, weshalb die Wahl dann spontan auf ihn gefallen sei.

Die Grafinger Fahne sei „hineingestellt in die lange Geschichte der Atteltaler“, sagte der Dekan in seiner Predigt. „Das weist in die Zukunft. Sonst bräuchte man ja keine neue Fahne, wenn der Verein keine Zukunft hätte.“ Den Festgottesdienst gestaltete die Emmeringer Blasmusik musikalisch. Die Fahne sei ein Zeichen der Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit, so Riedl bei der Segnung.

Kleine Rast im Schatten: Die Sommerhitze verlangte den Trachtlern einige Kondition ab. © Stefan Roßmann

Feierlichkeiten im Festzelt

Anschließend wurden die Fahnenbänder befestigt. Unter anderem hat auch die Stadt Grafing ein Band gestiftet, das durch Bürgermeister Christian Bauer überreicht wurde. Zum Abschluss erklangen die ersten beiden Strophen der Bayernhymne. Dann marschierte die Festgemeinde wieder zum Volksfestplatz, wo schon ein Mittagessen auf die Gäste aus nah und fern wartete.

Um 14 Uhr stand ein Festzug durch Grafing auf dem Programm. Die Feierlichkeiten werden heute, Montag, mit einem zünftigen Kesselfleischessen im Festzelt abgeschlossen. Für Stimmung sorgen dabei die „Richtigen“.

