Vorfahrt für Fahrradfahrer: Grafing will Autoverkehr ausbremsen

Von: Michael Seeholzer

Der Marktplatz ist Parkplatz. Grafing und der Verkehr - ein Dauerthema, dem die CSU mit einem Maßnahmenkatalog begegnen will. © Stefan Roßmann

Eine ganze Reihe von Maßnahmen soll die Stadt Grafing fahrrad- und fußgängerfreundlicher machen. Die Stadt ist willig, doch ihre Handlungsposition teils schwach.

Grafing – Das Umweltbewusstsein hat sich spürbar verändert, und die hohen Spritpreise machen derzeit einen Verzicht auf den eigenen Wagen bei Wegen innerorts in Grafing zur leichten Übung. Nicht leicht haben es die hingegen unmotorisierte Verkehrsteilnehmer, weil bisher alles aufs Auto ausgerichtet ist. Darauf wies auch Bürgermeister Christian Bauer (CSU) in der jüngsten Bauausschusssitzung im Rathaus hin. Autofahrer würden nach wie vor den Vorzug genießen, stellte er fest – und weiß, wovon er redet. Schließlich ist er selbst oft mit dem Rad unterwegs. Jetzt soll aber alles anders werden.

Radwege, Markierungen, Querungshilfen

Neue Radwege, Fußgängerquerungshilfen, Mittelinseln, rote Fahrbahnmarkierungen und zusätzliche Zebrastreifen: Zur Sprache kam im Bauausschuss eine Fülle von Einzelmaßnahmen, die die Arbeitsgruppe Radverkehr Grafing mit Maximilian von Senkendorff, dem CSU-Ortsvorsitzenden Florian Wieser, Andreas Maier und Wolfram Staude erarbeitet hatte. Staude ist im Landkreis Ebersberg ein anerkannter Fachmann, wenn es um die Verbesserung der Radwegesituation geht. Er engagiert sich auch für Arbeitsgemeinschaft Fernradwege.

Schönheitsfehler: Auf den Staatstraßen hat die Stadt nicht das Sagen

Viele Einzelmaßnahmen haben in Grafing nach wie vor einen Schönheitsfehler: Weil es sich bei den auf den Marktplatz zulaufenden Straßen mehrfach um Staatsstraßen handelt, hat der Freistaat die Handlungshoheit. Und da wird schon mal gebremst, zum Beispiel dann, wenn laut Vorschlag Fußgängerampeln und Zebrastreifen zu nahe beieinander liegen würden.

Besonders in der Aiblinger Straße und in der Glonner Straße erkannte die CSU Handlungsbedarf. Aber genau da lautete die Antwort der Verwaltung auf die Vorschläge: „Wenn die Straße abgestuft ist, können wir darüber reden. Hier sind wir anhängig vom Straßenbauamt.“

Verkehr am Marktplatz Grafing: 15.000 Fahrzeuge am Tag, bis zu 1100 Fahrzeuge in der Stunde

Die CSU hatte sich viel Arbeit gemacht, die Verwaltung auch: Sachvortrag und Beschlussvorschläge summierten sich auf einen Umfang von 20 Seiten. Am Marktplatz in Grafing wurde ein Gesamtverkehrsaufkommen von etwa 15 000 Fahrzeugen pro Tag ermittelt. Und weil sich die nicht gleichmäßig auf Tag und Nacht verteilen, beträgt die Spitzenbelastung bis zu 1100 Autos in der Stunde. Sollen hier die Radfahrer nicht gänzlich untergehen, könnte nur flächendeckend Tempo 30 Abhilfe schaffen – oder auch, den Radverkehr durch eigene Schutzeinrichtungen vom Autoverkehr gänzlich abzutrennen.

Das ist bei den vorhandenen Straßenbreiten kein einfaches Unterfangen. „Wir arbeiten schon seit 2016 an einem Gesamtverkehrskonzept“, wies Bauamtsleiter Josef Niedermaier darauf hin, dass große Veränderungen manchmal nur in quälend kleinen Schritten verwirklicht werden können.

Sorgenkind Fahrradstellplätze am Bahnhof

Früher ein äußerst beliebtes Thema im Stadtrat waren die Parkplätze. Und weil Fahrräder und Pedelecs immer mehr werden, ist das jetzt auch mit den Fahrradstellplätzen nicht anders. „Viele lassen ihre Fahrräder einfach da“, berichtete Bauer davon, dass sich am Bahnhof in Grafing die Anzahl der offenkundig ausgedienten Schrotträder erhöht. Kürzlich habe der Bauhof den Auftrag erhalten, diesen Verhau zu entfernen. „Da war es wieder ganz schön leer“, berichtete der Bürgermeister.

Konsens war im Bauausschuss, dass eigentlich alle Ausfallstraßen einen begleitenden Radweg erhalten müssten und SPD-Stadträtin Regina Offenwanger hielt in diesem Zusammenhang auch einen Radweg nach Neudichau für sinnvoll. „Das fände ich gut“, meinte sie.

Stadt Grafing nimmt CSU-Empfehlungen auf

Die weitaus größte Anzahl der erarbeiteten Verbesserungsvorschläge fanden erkennbar die Zustimmung der Bauausschussmitglieder, wenngleich der Stadt in einigen Fällen noch die Hände gebunden sind, weil Änderungen von der Zustimmung des Straßenbauamtes abhängig sind. Die Handlungsempfehlungen der CSU-Fraktion und des CSU-Ortsverbandes Grafing wurden mit einem entsprechenden Hinweis einstimmig angenommen.

