Grafinger Faschingsbären feiern 33-jähriges Bestehen - ausgerechnet in Ebersberg

Von: Michael Seeholzer

Der Gründungsvater der Grafinger Faschingsbären ist immer noch dabei: Beppo Pollinger. © Stefan Rossmann

Nach Jahren der Konkurrenz mit dem Faschingsverein Ebersberg: Gründungspräsident Beppo Pollinger erinnert sich an Auf und Abs.

Grafing – Die Rivalität zwischen den beiden Nachbarstädten Ebersberg und Grafing ist sprichwörtlich. Auch in den Auftritten der jeweiligen Faschingsorganisationen wurde diese Art von Konkurrenz immer wieder gern aufs Korn genommen. Jetzt müssen die Grafinger Faschingsbären ihr Jubiläum ausgerechnet in Ebersberg im Alten Speicher feiern, weil die Grafinger Stadthalle derzeit renoviert wird.

Ein Problem? „Das war vielleicht früher mal so“, winkt Beppo Pollinger ab. Er muss es wissen, denn er war der Gründungspräsident der Grafinger Faschingsbären und ist heute noch aktiv. „Mit den jüngeren Bürgermeistern ist das anders geworden“, erinnert er sich und kann manche Anekdote aus 33 Jahren des Bestehens der Faschingsbären beisteuern.

Vielfältiges Programm zur Jubiläumsgala

Gefeiert wird am 11.11. ausnahmsweise nicht um 11.11 Uhr, sondern ab 19.30 Uhr und auch nicht in Maske, sondern in Abendgarderobe im Rahmen einer „speziellen Jubiläumsgala“. Die Ebersberger Faschingsgesellschaft ist ebenfalls herzlich eingeladen.

Der Alte Speicher erhält für die Veranstaltung eine Konzertbestuhlung, sagt Pollinger. „Auf dich wartet ein vielfältiges Programm durch unsere 33-jährige Vereinsgeschichte und natürlich beste Unterhaltung durch unsere Tanzgruppen. Für Getränke ist gesorgt. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr“, werden die Mitglieder informiert.

Tradition des Faschingsprinzen im Wandel

Hat sich der Fasching verändert? „Ein bisschen schon“, sagt Pollinger. „Am Anfang hatte das Prinzenpaar vielleicht drei Auftritte pro Saison, jetzt musst du drei Wochen Urlaub für den Fasching nehmen.“ Er selbst habe das am eigenen Leib erfahren, aber anders als einer das vielleicht glauben würde. „Als der Fasching wegen Corona ausgefallen ist, habe ich das erste Mal in dieser Zeit gearbeitet“, grinst der Handwerksmeister, der in Schammach einen Spenglereibetrieb hat.

Faschingsprinz war Pollinger übrigens nie. „Da gab es früher das ungeschriebene Gesetz, dass der Prinz ledig sein musste. Ich war damals schon verheiratet.“ Prinz und Prinzessin wurden anfänglich der Einfachheit halber einander zugelost. „Das hat sich nicht bewährt. Manche haben sich überhaupt nicht verstanden.“ Jetzt spielt bei der Auswahl auch gegenseitige Sympathie eine Rolle.

Corona hat Spuren hinterlassen

Die Grafinger Faschingsbären sind inzwischen 500 Mitglieder stark und damit einer der größeren Vereine der Stadt. „Früher war die Bereitschaft, sich zu maskieren und lustig zu sein größer“, glaubt Pollinger. Er kann sich daran erinnern, dass zu den Faschingshöhepunkten am Grafinger Marktplatz „100 Leute standen, die zum Teil durchgemacht hatten. Jetzt sind es vielleicht noch fünf.“

Corona hat seine Spuren hinterlassen. Aber inzwischen ist mit Pollingers Sohn Felix als Präsident die nächste Generation am Ruder und die stellt auch viel auf die Beine. Neu hinzugekommen sind seit einigen Jahren zum Beispiel die Spiele am Rewe-Parkplatz, die bei der Bevölkerung sehr gut ankommen. Bewährtes wird aber beibehalten, wie etwa die Mitwirkung am Grafinger Faschingsvarieté.

Immer mehr Auflagen für Veranstaltungen

Pollinger kann sich noch erinnern, wie die Grafinger Faschingsbären bei einem ihrer ersten Auftritte den damaligen Grafinger Bürgermeister Rudolf Heiler rasierten – mit viel Kunstblut. „Die Spritzer siehst du heute noch auf der Bühne“, lacht Pollinger. Verändert haben sich auch die Auflagen, die heute von den Faschingsbären erfüllt werden müssen. Alle erinnern sich gerne an die alte Bärenhöhle im Keller des längst abgerissenen Grandauer-Geländes – manche erinnern sich freilich auch mit einer Portion Gänsehaut.

„Der Notausgang war einen Meter auf 60 Zentimeter groß. Zugelassen war die Bärenhöhle für 80 Leute, und jeden Abend waren es 300. Wenn da was passiert wäre, wären wir alle im Gefängnis gelandet“, sagt der Gründungspräsident. „Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Wir haben in der Bärenhöhle auch nur Bier und Sekt, aber keinen Schnaps ausgeschenkt. Das hat die Leute eher müde gemacht.“

Fasching kann ganz schön anstrengend sein

Jeden Tag sei da der Strom ausgefallen. Ein örtlicher Elektriker sei dann gekommen und habe die Stromversorgung wiederhergestellt. Danach sei er regelmäßig in der Bärenhöhle hängen geblieben.“ Fasching kann ganz schön anstrengend sein. Bestimmt wird bei der großen Gala im Alten Speicher in Ebersberg die eine oder andere Geschichte aus 33 Jahren Faschingsbären für Heiterkeit sorgen. Für Unterhaltung sorgen auch die attraktiven Tanzgruppen.

