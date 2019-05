„Volle Stände, volle Gänge“ - Ega 19 ist gut gelaufen

Die Gewerbeausstellung EGA 19 Lebensart in Grafing war eine gute Sache. Da waren sich alle einig. Aber eines hat nicht wirklich nicht gepasst.

Grafing – „Die EGA war ein riesengroßer Erfolg. Das hat sich auch in zahlreichen Gesprächen mit den Ausstellern bestätigt.“ So zog Grafings Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne) am letzten Messetag am gestrigen Sonntag Bilanz. Einzig das Wetter spielte überhaupt nicht mit. „Es war viel zu kalt“, sagt Aussteller Max Noder (Opel).

Besucher wollten nicht nur Gummibären

„Am Samstag war sehr, sehr viel los“, meinte der neue Messeorganisator, Detlef Garthen. „Ich habe zwar keine Erfahrung mit der EGA, aber Erfahrungen aus anderen Veranstaltungen und deren Besuch am Samstag.“ „Volle Stände, volle Gänge“, bestätigte auch der Grafinger Wirtschaftsförderer, Tim Grebner. „Und das sind nicht nur Besucher, die am Stand Gummibären wollen“, berichtete Obermayr von einem lebhaften Kundeninteresse, das ihr die Aussteller bestätigt hatten.

Standort ist perfekt

Peter Schölzel, der Vorsitzende des Werberings Grafing war ebenfalls zufrieden: „Der Standort ist perfekt“, meinte er und begrüßte, dass Synergien genutzt werden konnten durch die Zusammenarbeit mit dem nahenden Grandauer-Volksfest. Deshalb stand heuer eine extra große Halle zur Verfügung. „Das macht alles viel luftiger“, war Schölzel begeistert.

Nicht nur die ausstellenden Firmen präsentierten ihre Leistungen und Produkte, sondern die Stadt nutzte selbst auch das Forum zur Selbstdarstellung. Am Stand der renommierten Grafinger Firma Cadfem konnten die Messegäste einen Blick werfen in die „Zukunftsstadt Grafing“ mittels einer eigenen Präsentation.

Möglichkeiten vor Ort nutzen

Dass 80 Prozent der vertretenen Firmen aus dem Landkreis Ebersberg kamen, begrüßte Schölzel ausdrücklich. Die Besucher würden so erfahren, „welche Möglichkeiten sie vor Ort nutzen können“ – und nicht im Internet.

Präsent sein ist alles

Warum stellt man sich auf eine Messe, wenn die Konjunktur ohnehin sehr rund läuft und momentan sogar durch Sondereffekte zusätzlichen Schwung bekommt, wie etwa beim Immobilienmarkt? „Präsent sein ist alles“, meinte ein Makler auf diese Frage derEbersberger Zeitung. So ähnlich sah das auch Wolfram Staude vom Grafinger Tourismus-Verein. Die dort registrierten Übernachtungszahlen steigen seit Jahren an, jetzt will Staude zusammen mit seinen Mitstreitern den Besuchern präsentieren, was die Region alles an Möglichkeiten bietet. Und weil inzwischen viele Besucher den Landkreis mit dem Rad erkunden wollen, ist Staude froh: „Informationen über unseren Fernradweg sind sehr nachgefragt“, meinte er. Auch an der Freizeitkarte bestehe großes Interesse. „Die Leute wollen Anlaufpunkte wissen, wo sie ihre Kinder bespaßen können“, und das werde deshalb angeboten. Radfahren sei ein Megatrend, so Staude sinngemäß, und durch die Elektrofahrräder würde sich der Radius enorm erweitern, was wiederum dem Landkreis Ebersberg zugute komme.

Das Ehrenamt bewerben

Was machen die vielen Hilfsorganisationen auf der EGA? „Das Ehrenamt bewerben und den Kinderschutzbund bekannter machen“, lacht dessen Vorsitzender Michael Nerreter.

Auch die Kreisverkehrswacht Ebersberg war mit einem Infostand vertreten und kooperierte dabei mit Werner Schmidt (De Fahrschui). An einem Fahrsimulator im Wert von etwa 40 000 Euro konnten sich auch erfahrene Autolenker diagnostizeren lassen, ob ihr Schulterblick oder ihr gesamtes Fahrverhalten noch passt. Der Simulator wird auch in der Fahrschule selbst eingesetzt, und das soll helfen, „Kosten für Fahrstunden einzusparen“, so Schmidt und Martin Schedo von der Polizeiinspektion Ebersberg im Gespräch mit der Ebersberger Zeitung. Die Kreisverkehrswacht bietet den Kommunen im Landkreis immer wieder einen Infostand auf Messen, Märkten oder anderen öffentlichen Veranstaltungen an, sagt Schedo. Finanziert werde der Auftritt durch den sogenannten „Verkehrspfennig“.

