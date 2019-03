Freibadbesuch wird teurer

Der Badespaß im Grafinger Freibad wird teurer. Der Stadtrat will das Defizit nicht weiter anwachsen lassen.

Wieder Erhöhung: Stadt Grafing will Defizit eindämmern

von Michael Seeholzer schließen

Kaum zu glauben, aber angeblich so passiert: „Das ist doch so toll und so billig“, hatten Bürger ihre Meinung zum Grafinger Freibad geäußert, um hinterherzuschicken, warum die Stadt nicht ein bisschen mehr Eintritt verlange.