Grafinger Volksfest: So viel kostet das Bier, das ist das Programm

Ein Prosit der Gemütlichkeit: Bei der offiziellen Bierprobe stoßen an (v.li.) Grafings Bürgermeister Christian Bauer, Festwirt Anton Kainz, Wildbräu-Chef Gregor Schlederer und Braumeister Johannes Hartwig. Brauer-Gattin Elena Schlederer (Mitte) freut sich mit, aber ohne Bierkrug in der Hand. Wie die Familie bestätigt, hat der Alkoholverzicht freudige Gründe: Bei dem jungen Ehepaar ist Nachwuchs im Anmarsch.

Bericht von der Bierprobe

Von Michael Seeholzer schließen

Die Bierprobe fürs Grandauer Volksfest war gut besucht - und ist eine gute Gelegenheit für einen Ausblick auf Grafings Feierprogramm.

Grafing – Ohne Mikrofon geht es auch: Wildbräu-Braumeister Johannes Hartwig stieg einfach auf einen Biertisch, um den vielen Gästen von dort oben zu erklären, was sie gerade in der Hand hielten: Einen Krug mit Festbier, karamellfarben, nicht zu malzbetont, mit 13,5 Prozent Stammwürze. Bei 5,6 Prozent Alkoholgehalt ist es zwar kräftig, aber kein Starkbier.

Die Bierprobe im Grandauer Festzelt wird immer beliebter. „Heuer ist sie so groß wie noch nie“ äußerte sich Bräu Gregor Schlederer erfreut über den außergewöhnlich zahlreichen Besuch und meinte zum bevorstehenden Volksfest an der Jahnstraße: „Das ist das Aushängeschild unserer Brauerei.“

Grandauer Volksfest in Grafing: Bierpreis und Hendlpreis 2023

Die Maß Bier kostet heuer 10,60 Euro, das halbe Hendl genauso viel.

Das Grandauer Volksfest „ist ein schönes Ereignis für alle, ein Superfest“, bescheinigte Bürgermeister Christian Bauer dem Festwirtsbrüderpaar Anton und Christian Kainz. Diese beiden wiederum können sich darauf verlassen, dass sie viele Helfer haben – unter anderem die Grafinger Feuerwehr, die beim Aufbau des großen Zeltes behilflich war.

Das Grandauer Volksfest beginnt am Freitag, 12. Mai, und dauert elf Tage lang. Los geht’s um 18 Uhr mit dem Einzug vom Marktplatz aus. Die Grafinger Böllerschützen lassen es krachen und um 18.30 Uhr zapft Bürgermeister Christian Bauer das erste Fass an. Zum Auftakt spielt die Glonner Musi. „Das ist unsere Hausmusik“, freute sich Anton Kainz, denn am 14. Mai und am 17. Mai sorgen die Glonner Musikanten ebenfalls am Abend für gute Stimmung.

Grafinger Volksfest: Das sind die Programm-Höhepunkte

Erstes Glanzlicht im Programm ist am Samstag, 13. Mai, um 13.30 Uhr die Grafinger Schafkopfmeisterschaft, die von der Ebersberger Zeitung veranstaltet wird – und zwar bereits zum 21. Mal. Anmeldung ist ab 12.30 Uhr möglich. Am Montag, 15. Mai, ist ab 19 Uhr ein bayerischer Abend mit der Emmeringer Musi angesagt. Es treten die Aktivengruppen des Grafinger Trachtenvereins auf. Dazu haben sich die Bergangerer Goaßlschnalzer angesagt und ab 13 Uhr bereits findet an diesem Tag der beliebte Seniorennachmittag statt, der auch von der Stadt Grafing unterstützt wird, mit Freibier und Gratishendln. Für die Senioren spielt die „Blech Bagage“ auf. „Das wird jedes Jahr mehr“, freut sich Anton Kainz über den steigenden Zuspruch.

Volksfest in Grafing: Kindernachmittag und Tag der Betriebe

Volksfestpreise wie früher gibt es dann am Dienstag, 16. Mai. Die Maß Bier kostet da 8,20 Euro. Beim Kindernachmittag am Mittwoch, 17. Mai, bekommen die kleinen Festbesucher ab 14 Uhr Freifahrten, Pommes frites und Getränke, versprach Festwirt Anton Kainz. Am Vatertag, 18. Mai, findet ab 11 Uhr wieder die Internationale alpenländische Meisterschaft im Steinheben statt. „Da ist das Zelt voll“, sagt Kainz und rät den Besuchern, zeitig zu kommen und sich so einen Platz zu sichern.

Auch am Tag der Betriebe, der am Freitagabend, 19. Mai, stattfindet, herrscht im Festzelt traditionell Hochbetrieb, bei dem heuer die „Münchner Bierblosn“ für Stimmung sorgen soll. Am Samstag, 20. Mai, spielt abends die Harthauser Musi auf, bevor es am Sonntag, 21. Mai, ab 10.30 Uhr wieder heißt: „Ring frei“ für das Boxen im Festzelt. Es tritt der DJK Bavaria Rosenheim an gegen den TSV Schongau. Am Abend hat ab 18.30 Uhr die Stadtkapelle Grafing ein Heimspiel.

Volksfestausklang ist am Montag, 22. Mai, ab 18 Uhr mit einem Kesselfleisch- und Ochsenfleischessen. Dazu spielen „De Richtigen“. Traditionell gibt es an den Festtagen auch einen Mittagstisch für die Besucher.

