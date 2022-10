„Zamworking“: Schickes Büro für neue Firmenmodelle

Von: Michael Seeholzer

Hat im Grafinger Gründerzentrum seine Nische gefunden: Jonas Pfaller, Spezialist für Arbeitsschutz. © sro

Gründerzentrum kann erste Erfolge vorweisen und präsentiert Musterschüler Jonas Pfaller, Spezialist für Arbeitsschutz.

Grafing – Lohnt es sich in Zeiten leistungsfähiger Konferenzsoftware wie „Zoom“ oder „Microsoft Meetings“ überhaupt noch, in Büroräume zu investieren und sie anzumieten? Gaby Köhler sagt dazu „ja“, aber das ist kein Wunder. Denn sie ist Geschäftsführerin einer GmbH, die genau dieses Modell der Büros auf Zeit verfolgt – intensive Betreuung inklusive.

„Zamworking“ heißt ihr Projekt, das sie im Grafinger Gründerzentrum am Marktplatz 4a verwirklicht. Im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats gab es dazu auch kritische Anmerkungen. Denn die Initiative hängt nach wie vor am Fördertopf.

Geschäft mit Sicherheit am Arbeitsplatz

„Eine Mischung aus Loft und bisschen viel Pflanzen“ beschrieb die Geschäftsführerin die Räume, die jungen Unternehmensstartern „einen Platz bieten sollen, dass sie nicht nach München müssen“. „Man sieht, das Ganze ist angelaufen“, freute sich Bürgermeister Christian Bauer (CSU) angesichts des kurzen Berichts von Köhler. Zur Unterstützung hatte sie Jonas Pfaller mitgebracht, einen jungen Gründer, der das Angebot in Grafing gerne nutzt, weil es ihm Nutzen bringe, wie er schilderte. Das Gründerzentrum helfe ihm durch seine Vernetzung bei der Verwirklichung seiner Geschäftsidee.

Pfaller verkauft sozusagen Sicherheit am Arbeitsplatz via App und Internetabfrage. „Jonas ist unser Musterschüler“, lobte Köhler. Der junge Unternehmer hat entdeckt, dass viele Firmen bei Fragen des Arbeitsschutzes inzwischen heillos überfordert sind. Er bietet im Internet mit einem Abfrageforum Hilfe an und hat seit seiner Firmengründung eigener Auskunft nach dafür „sehr viel positives Feedback erhalten“.

Diskussion um Notwendigkeit eines schicken Büros

Seine laufenden Kosten decke er bereits mit seinem Unternehmen und im laufenden Jahr noch wolle er erste Gewinne erzielen. Seine Software sei damit am Ende der Erprobungsphase. Nächstes Ziel seien 200 Firmenkunden und ein Jahresumsatz von 250 000 Euro. „Das ist interessant und vielversprechend“, zeigte sich Bauer beeindruckt. Im Gründerzentrum könne man offenkundig „Nischen finden“.

Etwas Wasser in den Wein goss Stadtrat Walter Schmidtke von der Bayernpartei. Er merkte an, dass die Stadt die Miete für die Räume zahle und eine „beträchtliche Apanage“ für Köhlers Bemühungen. Die lieferte selbst ein kritisches Argument, indem sie sagte, dass man in Zeiten wie diesen kein „schickes Büro“ mehr brauche, „wo vorne der Name darauf steht“. „Wir investieren ja in die Zukunft“, argumentierte Bauer hingegen. Das Potenzial sei da. „Klar, dass das nicht explodiert in schwierigen Zeiten“, meinte er mit Blick auf die vergangenen zwei Corona-Jahre samt ihrer Einschränkungen.

Motivation der Bürgermeister dank Gewerbesteuer

Laut Köhler sind inzwischen auch Bürgermeister anderer Landkreisgemeinden an sie herangetreten mit dem Wunsch nach einem eigenen Gründerzentrum für ihre Kommune. Die aber hätten die Idee dahinter nicht ganz verstanden, meinte die Geschäftsführerin von Zamworking und Stadtrat Florian Wieser (CSU) gab ihr Recht: „Das ist keine Grafinger Veranstaltung, sondern etwas für den Landkreis.“

Das würden im Übrigen die Wirtschaftssenioren im Landkreis Ebersberg ebenso sehen, meinte Köhler sinngemäß und verwies darauf, dass diese erfahrenen Praktiker ihr Beratungsangebot inzwischen vom Landratsamt ins Gründerzentrum nach Grafing verlegt hätten. Die Motivation der Landkreisbürgermeister, die sich für eine Gründerinitiative in ihrer Kommune interessieren, ist klar: Sollten die neuen Firmen Erfolg haben, fließt Gewerbesteuer und nicht nur das: „Wenn die Leute hier arbeiten, dann wohnen sie auch hier und konsumieren hier“, argumentierte Köhler.

Kosten-Nutzen Rechnung folgt

Eine Kosten-Nutzen-Rechnung wird es bald geben, kündigte Stadtrat Josef Biesenberger (Grüne) an. Er ist Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses und will sich in dieser Funktion genau anschauen, was das Gründerzentrum die Stadt kostet und was es bringt.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt's auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.