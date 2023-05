Großeinsatz wegen Güterzug: Chemie-Alarm am Gleis endet glimpflich

Von: Josef Ametsbichler

Es ist nicht der erste Feuerwehreinsatz an der Bahnstrecke nahe Grafing. Das Archivbild zeugt einen Vorfall aus dem vergangenen Sommer. © ja

Ein Großeinsatz wegen eines befürchteten Chemieunfalls bei einem Güterzug hat zahlreiche Feuerwehrleute im Landkreis Ebersberg aus der Sonntagsruhe gerissen. Zum Glück mit glimpflichem Ausgang.

Grafing – Zahlreiche Feuerwehren aus der Region rückten am Sonntagmittag zu einem Großeinsatz aus, dessen Ursache sich am Ende glücklicherweise als harmlos herausstellte. Wie Kreisbrandrat Andreas Heiß der Ebersberger Zeitung bestätigte, hatten auf der Zugstrecke zwischen Grafing und Oberelkofen die Bremsen eines Güterzuges überhitzt – bei über 200 Grad Temperatur hatte sich Rauch entwickelt.

Da ein Brand zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte und es sich nach ersten Informationen bei einem Waggon des Zugs um einen Transport von chemischen Gefahrgut handelte, erfolgte eine umfassende Alarmierung der verfügbaren Einsatzkräfte. Bald darauf bekam ein Großteil der ausgerückten Retter aber schon wieder das Signal zum Einrücken.

Alarmierung setzt zahlreiche Feuerwehren in Bewegung

Dennoch war die in Gang gesetzte Maschinerie beträchtlich. Die Einsatzkräfte richteten an einem Supermarkt am Grafinger Ortseingang eine Sammelstelle an. Die Lage des Einsatzorts erwies sich als vertrackt, berichtet der Kreisbrandrat. In dem Waldstück zwischen Haidling und der Bahnunterführung Elkofen mussten die Retter zu Fuß durchs Unterholz zum Gleis. Mit einer Wärmebildkamera und Lüftern untersuchten und kühlten sie die Zugbremse.

Die Bahnstrecke blieb für rund eine Stunde gesperrt, bis ein DB-Notfallmanager die Strecke freigeben konnte.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Ebersberg, Grafing, Elkofen, Kirchseeon, Eglharting, Forstinning und Loitersdorf sowie Gefahrgut- und Atemschutzspezialisten der Kreisbrandinspektion, ein Drohnen-Team der Feuerwehr Poing und ein Ansprechpartner des Technischen Hilfswerks Markt Schwaben.

Ähnliche Vorfälle gab es bereits in der Vergangenheit, etwa vergangenen Sommer zwischen Grafing und Kirchseeon. Wegen des hohen Gefährdungspotenzials erfolgt meist eine aufwändige Erstalarmierung, auch wenn sich der Einsatz dann als harmlos herausstellen sollte.

