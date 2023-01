Gute Noten für gute Taten: In dieser Schule steht Soziales Engagement auf dem Stundenplan

Senioren im Pflegeheim eine kleine Freude machen: Das war das erste Projekt der 14-köpfigen Seminargruppe, vor Ort vertreten durch (v.li.) Benita Virág, Helen Kern, Annalena Reiche, Amelie Zistl, Johanna Faradi, Amelie Hillebrecht. © Gymnasium Grafing

Soziales Engagement als Schulfach: Das geht am Gymnasium Grafing, wo Schülerinnen über ein Projektseminar Gutes tun.

Grafing/Glonn – 14 Schülerinnen des Max-Mannheimer Gymnasiums Grafing absolvieren ein Projektseminar mit dem Titel „Soziales Engagement“. Das erste Projekt in diesem Rahmen fand zugunsten des Marienheims in Glonn statt. Das allgemeine Ziel des Seminars erläutern die Schüler so: „neben berufsvorbereitenden Veranstaltungen mithilfe von sozialem Engagement anderen Menschen eine Freude zu machen“. Dabei liegt die Planung und Organisation der Projekte in der Hand der Schülerinnen, die Projektlehrkraft fungiert nur als Lernberaterin.

Erstes Projekt: Mit Kleinigkeiten für gute Laune im Altenheim sorgen

Das Projekt in Glonn zum Ende des vergangenen Jahrs zielte darauf ab, Bewohnerinnen und Bewohner des Caritas Altenheim Marienheim einen weihnachtlichen Nachmittag zu bescheren. Dazu übergaben die Schülerinnen selbst geschriebene Briefe, Weihnachtskarten und Plätzchen. Außerdem gab es gemalte Bilder von kleinen Besuchern des Kinderhauses Oberelkofen.

Vorab hatte die Gruppe mit den Kindern aus dem Kinderhaus dafür einen Bastelnachmittag verbracht. Das Weihnachtsgebäck für die Feier im Wert von 50 Euro spendierte Edeka Simmel in Glonn.

Jung und Alt Kinderhaus-Kinder basteln mit fürs Schulprojekt

Im Seminar hatten sie zudem Briefe an die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims geschrieben – mit Weihnachtsgrüßen, Gedichten und guten Wünschen für das neue Jahr.

Kurz vor Weihnachten wurde der Plan Realität: Sechs Schülerinnen überreichtes stellvertretend für das Seminar die weihnachtlichen Grüße bei Punsch, Plätzchen und Musik. Nach dem Kennenlernen entwickelten sich einige bereichernde Gespräche mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenwohnheims. „Die Freude war allen ins Gesicht geschrieben“, berichten die Gymnasiastinnen, „womit unser Wunsch, andere Menschen glücklich zu machen, in Erfüllung ging. Für das kommende Jahr sind weitere Projekte geplant.

