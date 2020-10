Grafing hat keinen Platz für Flüchtlingsfamilie aus Moria

Die Linke hat beantragt, dass die Stadt Grafing eine Flüchtlingsfamilie aus Moria aufnimmt. Doch die sagt: „Kein Platz“.

Grafing – Vor einem Jahr hatte der Stadtrat beschlossen, Grafing im Rahmen der Aktion „Seebrücke“ zum „sicheren Hafen“ für Flüchtlinge zu erklären. Damit sollte ein Beitrag geleistet werden „gegen die Abschottungspolitik Europas“. Neue Aktualität hat dieses Versprechen, Flüchtlinge aus Seenot aufzunehmen, jetzt bekommen durch den Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria.

Die Linken im Stadtrat fanden es deshalb an der Zeit, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Sie setzten sich mit einem Antrag im Sozialausschuss dafür ein, in der Stadt eine Familie aus Moria aufzunehmen. Das fand nicht die ungeteilte Zustimmung.

Bürgermeister: Wir haben keine freie Wohnung

„Wir haben keine freie Wohnung“, informierte Bürgermeister Christian Bauer (CSU) die Ausschussmitglieder, nachdem Stadträtin Lena Huppertz das Anliegen der Linken erläutert hatte. „Das ist ein Akt der Menschlichkeit“, appellierte sie an die Ratskollegen.

Die Voraussetzungen zu helfen, sind derzeit nicht die besten. Nicht nur, dass die Stadt aktuell über keine günstige Wohnung verfügt, sondern im Gegenteil: In der Verwaltung stehen momentan 40 Personen auf der Warteliste, denen ebenfalls mit bezahlbarem Wohnraum geholfen wäre. „Das ist das Pferd am falschen Ende aufgezäumt“, meinte Max Graf von Rechberg (CSU). Man müsse erst etwas haben, bevor man es verteilen könne, sagte er sinngemäß und verwies auf die Zuständigkeit des Bundes.

Ottilie Eberl von den Grünen hingegen erinnerte an die moralische Verpflichtung, Menschen in Not zu helfen. „Ich bin auch froh, dass ich am Abend in ein warmes Bett schlüpfen kann und mein Haus nicht bombardiert wird“, meinte sie. In Moria müssten die Flüchtlinge dagegen im „Baatz“ schlafen. Man könne, so Eberl, doch einen Aufruf in der Bevölkerung starten, ob jemand eine Familie bei sich aufnehmen könne. Das soll jetzt in der nächsten Ausgabe des Stadtmagazins erfolgen. Darauf verständigte sich das Gremium schließlich einstimmig.

Kontakt zu Helferkreis könnte Lösung sein

Sollte tatsächlich eine Wohnung für eine Flüchtlingsfamilie gefunden werden, will die Stadtverwaltung Joachim Herrmann (CSU) entsprechend informieren, der als Minister nicht nur für die Angelegenheiten des Inneren in Bayern zuständig ist, sondern auch für Integrationsfragen. Andrea Maier (Grüne) regte an, diesbezüglich Kontakt mit den Helferkreisen aufzunehmen, vielleicht wüssten die ja einen Platz. Keine Mehrheit fand sich aktuell für einen zweiten Teil des Antrags der Linken. In ihm wurde darum gebeten, die Seebrücke mit einer Spende von 500 Euro zu unterstützen.