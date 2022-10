Erstes Buch mit 73: Vom Fotograf und Musiker zum Autor

Von: Michael Seeholzer

Fotograf und Musiker Hubertus Ametsbichler (73) sammelt Gitarren und Anekdoten. Diese hat er nun zu Papier gebracht. Stolz präsentiert der Grafinger sein Erstlingswerk. © STEFAN ROSSMAN

Der Grafinger Gitarrensammler Hubertus Ametsbichler hat sein Werk „Hubsi, schalt wenigstens as Liacht ei“ veröffentlicht.

Grafing – Was haben ein Fotograf und ein Schriftsteller gemeinsam? Beide machen Bilder. Der eine digital oder auf Fotopapier, der andere erzeugt Bilder im Kopf desjenigen, der seine Geschichten liest. Hubertus Ametsbichler (73) aus Grafing kann beides. Er ist Fotograf und seit Neuestem auch Buchautor. Der Titel seines Erstlingswerkes heißt: „Hubsi, schalt wenigstens as Liacht ei“. Und natürlich ist das Buch reich bebildert.

Nicht nur die Grafinger kennen den „Hubsi“ als musischen Menschen. In der Stadtkapelle spielt er das Waldhorn oder „French Horn“, wie sein Instrument in früheren Zeiten hieß. Von früheren Zeiten handeln auch die Geschichten in seinem Buch, in dem er Ereignisse aus seiner Kindheit festgehalten hat. Geschichten, die ihm sein Vater und sein Großvater erzählt haben, finden ebenfalls Platz. Insgesamt werden so kleine Ereignisse aus den vergangenen 100 Jahren wieder lebendig.

In einem Rutsch schreiben geht nicht

Hubsi ist schon früh aus dem Nest gefallen. Mit 14 besuchte er die Handelsakademie in Bregenz, wo er bis zum 18. Lebensjahr unterrichtet wurde. „Das war von 1964 bis 1968“, erinnert er sich. Lernen im Ausland? Für damalige Zeiten ungewöhnlich. „Seit vier, fünf Jahren habe ich Anekdoten in einem Notizbuch zusammengeschrieben, die mir so eingefallen sind“, berichtet der Ruheständler über den Werdegang seines ersten Buches.

„Richtig geschrieben habe ich dann eineinhalb Jahre lang“, sagt er. „In einem Rutsch durchschreiben, das kann ich nicht.“ Und ganz alleine musste er seine Hausaufgaben auch nicht alle machen. „Eine gute Freundin, eine Oberstudienrätin, hat mir die Korrektur gelesen“. Seine Schwiegertochter könne „druckfertig setzen“, was ebenfalls eine große Hilfe gewesen sei, freut sich der Hubsi. Letztendlich hat ihm noch ein Freund geholfen, der zufällig einen Verlag hat und in Grafing-Bahnhof zuhause ist.

Vorbild Bruce Dickinson von Iron Maiden

So kam es zustande, dass das 200 Seiten starke Büchlein im Dinter-Verlag erschienen ist. Kosten wird es 18,85 Euro, und wer wissen will, was es mit dem eigenartigen Titel auf sich hat, der muss es schon ganz bis zum Schluss durchlesen. Dabei wird er feststellen, dass ein im Landkreis Ebersberg nicht ganz unbekannter, ebenfalls längst im Ruhestand befindlicher Polizist bei der Titelgebung eine Rolle gespielt hat – freilich ohne dass der Autor und der Gendarm damals im Entferntesten daran dachten, was aus so einem Satz mal werden kann. Auch Hubsis Ehefrau Maria (71) war da beteiligt, aber mehr wird jetzt wirklich nicht verraten.

Ganz neu ist dieser Spannungsbogen vom Titel bis zur letzten Seite nicht, wie der Hubsi einräumt. Bruce Dickinson, der Sänger von Iron Maiden und ein vielseitig begabter Mensch, habe sich in seiner Autobiografie „What Does This Button do?“ (etwa: Was bedeutet diese Schaltfläche“) desselben Tricks bedient, erklärt der Grafinger in aller Bescheidenheit, dessen großes Hobby übrigens seine Gitarren sind. 22 Stück hat er davon. „Jeden Tag wird eine zum Klingen gebracht, damit sich keine beleidigt fühlt“, sagt der Musiker, der früher in der Kirchengasse in Grafing zusammen mit seiner Ehefrau erfolgreich ein Fotostudio betrieb und deswegen den meisten Bürgern aus Grafing und der weiteren Umgebung gut bekannt ist. Jetzt hat er den Laden zur Wohnung umgebaut.

Lesung im Kastenwirt

Wer in den sozialen Medien unterwegs ist, wird dem Hubsi mit einer seiner Gitarren-Schönheiten schon begegnet sein, die er oft nach seinen eigenen Vorstellungen optimiert. Auch eine legendäre Gibson Les Paul gehört zu Hubsis Instrumenten. Die hat er von einem befreundeten Musiker bekommen, dem er selbst mal zwei Instrumente geliehen hatte… Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte. Und in den sozialen Medien ist auch Sebastian Schlagenhaufer, künstlerischer Leiter der Stadthalle, auf Hubsis Werk aufmerksam geworden. Deswegen darf man sich am Donnerstag, 20. Oktober, 20 Uhr auf eine Lesung im Kastenwirt freuen. „Ich bin schon nervös“, gesteht der Hubsi. Aber Publikum ist er ja gewöhnt.

Das Buch: „Hubsi schalt wenigstens as Liacht ei“, Dinter Verlag, Softcover, 2022, ISBN-10: 3-944424-08-5; ISBN-13: 978-3-944424-08-8, 18,85 Euro

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.