Diese Frau ließ den illegalen Welpenhandel auffliegen

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Melanie Schmidt, Tierschützerin aus München, mit den drei in Grafing geretteten Dackelwelpen. © Bodmer

Tierschützerin Melanie Schmidt ging zum Schein auf ein Welpen-Angebot ein. Die Polizei nahm sie zum Kauftermin direkt mit.

Grafing – Die großen Knopfaugen schauen traurig, die Ohren hängen schlapp herunter: Es ist alles ein bisschen viel für drei süße Dackelwelpen. Die erst wenige Wochen alten Hundebabys konnten am Sonntag aus den Händen von dubiosen Händlern in Grafing gerettet werden. Das Paar, gegen das die Polizei nun ermittelt, wollte Kasse mit den süßen Kläffern machen. Eine Rechnung, die Melanie Schmidt durchkreuzt hat.

Polizeibeamte der Ebersberger Dienststelle waren bei der Aktion in Grafing dabei. © Bodmer

Einmal mehr ist die Tierschützerin aus München mutig gegen die Welpenmafia vorgegangen. Seit dem Jahr 2015 schon ist sie unermüdlich im Einsatz. Und das mit großem Erfolg. Auch diesmal konnten die Tatverdächtigen bei einem fingierten Verkauf geschnappt werden. „Man weiß nie so recht, was einen erwartet“, erklärt Schmidt. Die Münchnerin ist sich aber der großen Unterstützung der Polizei und der Behörden gewiss, mit denen sie zusammenarbeitet.

400 Euro zu wenig für seriöse Züchter

Die ungarischen Pässe für die Hunde in Polizeihand. © Bodmer

So auch am Sonntagnachmittag in Grafing, wo Schmidt mit einem Paar verabredet war, um für 400 Euro einen Dackelwelpen zu kaufen. Der Kontakt ist über eine Kleinanzeige auf dem Portal Quoka zustande gekommen, wo der Tierschützerin gleich der Preis aufgefallen ist. Denn: „Bei seriösen Züchtern muss man für Dackelwelpen um die 1500 Euro zahlen“. Es zeigte sich: Die Dackel sind illegal aus Ungarn nach Bayern gebracht worden. Auf diesem Weg umgehen die Verkäufer die bestehende Pflicht, den Hundenachwuchs gegen Tollwut zu impfen. Das ist ab einem Alter von zwölf Wochen möglich. Dann braucht es aber noch drei Wochen, bis die Welpen Antikörper entwickelt haben. Hundenachwuchs aus dem Ausland darf also, wie Amtsärztin Katrin Goller-Englberger, erklärt, erst ab einem Alter von 15 Wochen nach Deutschland gebracht werden.

Amtsärztin Katrin Goller-Englberger mit Hund. © Bodmer

Die geretteten Dackel sind aber jünger: „Sie kommen jetzt erst in ein impffähiges Alter.“ Die Verkäufer haben damit gegen das Gesetz zum Schutz vor Tierseuchen verstoßen, ihnen wird zudem illegaler Welpenhandel vorgeworfen. Die drei kleinen Zamperl, von denen eines in einem eher schlechten Zustand ist, sind erst einmal ins Tierheim Riem und dort in die Quarantäne-Station gekommen.

Käufer sollten darauf bestehen, das Muttertier zu sehen

Ab ins Polizeiauto: Die beschlagnahmten Welpen wurden ins Tierheim nach München-Riem gebracht. © Bodmer

Das Tierheim ist immer auch eine gute Adresse, wenn es darum geht, sich einen Hund zuzulegen. Wer gerne einen Welpen möchte, sollte laut dem Bundeslandwirtschaftsministerium auf folgende Punkte achten: Seriöse Züchter bieten an, dass man die Tiere bei ihnen vor Ort kauft und vorab besuchen kann. Ein öffentlicher Übergabepunkt sollte genauso misstrauisch machen, wie ein Liefervorschlag. Käufer sollten darauf bestehen, das Muttertier zu sehen. Wird der Kontakt verweigert, ist das ganz klar ein Warnsignal. Wichtig ist zudem ein sauberer Wurfbereich. Im besten Fall ist der Welpe beim Verkauf mindestens acht Wochen alt, gesund, gechippt und geimpft.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.