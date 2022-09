In aller Herrgottsfrüh: Betrunkener schlägert im Gleisbett

Von: Josef Ametsbichler

Die Polizei musste bei der Schlägerei am Bahngleis eingreifen (Symbolbild). © Oliver Berg/dpa

Drei Männer sind am Bahnhof von Grafing (Kreis Ebersberg) so aneinander geraten, dass die Bahnstrecke gesperrt werden musste.

Grafing - Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn informierte die Bundespolizei München am frühen Sonntagmorgen gegen 05:50 Uhr über eine körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Grafing. Das teilt die dortige Inspektion am Montag mit. Erste Ermittlungen ergaben demnach, dass es in der S-Bahn Linie sechs (Fahrtrichtung stadtauswärts Richtung Ebersberg) zu einem verbalen Streit zwischen einem 21-Jährigen und einem 22-Jährigen, beide aus Guinea, gekommen war.

Schlägerei beginnt in der S-Bahn und endet im Gleisbett

Der Streit mündete laut den Beamten in einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlugen beide mit den Fäusten aufeinander ein. Am Bahnhof Grafing stiegen die Männer, sowie einer 20-Jähriger, der ebenfalls aus Guinea stammt, aus der S-Bahn aus. Am Bahnsteig ging der 21-Jährige zu Boden und die anderen beiden Männer traten auf ihn ein.

Der 22-Jährige schubste laut den Ermittlern den 21-Jährigen ins Gleis und traktierte ihn dort weiter mit Faustschlägen. Als der Jüngere den Gleisbereich verlassen wollte, hinderte ihn der Ältere daran. Anschließend hielten Zeugen den 22-Jährigen fest, bis er an eine eintreffende Streife der PI Ebersberg übergeben werden konnte.

Zeugen greifen ein - Verletzter muss ins Krankenhaus

Der 21-Jährige erlitt laut Polizeibericht in Folge der Auseinandersetzung eine Platzwunde am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Männer blieben unverletzt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnte der 20-Jährige auf freien Fuß belassen werden. Den mit 1,22 Promille alkoholisierten 22-Jährigen brachten Bundespolizisten für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Bundespolizeirevier am Ostbahnhof. Aufgrund des Sachverhaltes kam es der Bundespolizei zufolge von 06:13 Uhr bis 07:05 Uhr zu einer Gleissperrung mit geringen Auswirkungen auf den S-Bahnverkehr.

