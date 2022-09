Grafing ist wie eine zweite Frau geworden

Pfarrer Anicet Mutonkole-Muyombi feiert mit über 200 Gästen sein 25-jähriges Priesterjubiläum

Viele warme, freundliche Worte bekam Pfarrer Mutonkole anlässlich seines 25-jährigen Priesterjubiläums zu hören. Der bedankte sich mit viel Humor.

Grafing – Großen Anteil am 25-jährigen Priesterjubiläum ihres Pfarrers nahm die katholischen Gemeinde in Grafing am gestrigen Sonntag. Es ging dabei nicht nur darum, das Patroziniumfest zu feiern, sondern zugleich auch Pfarrer Anicet Mutonkole-Muyombi, der, wie schon berichtet, 1997 in seiner kongolesischen Heimat zum Priester geweiht wurde.

Beeindruckend anders war schon der Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Ägidius, der u.a. musikalisch auch von afrikanischen Musikern bereichert wurde. Noch während der Gottesdienst lief, bauten bei leichtem Regen Helferinnen und Helfer der Pfarrei auf dem Vorplatz alles auf für einen Sektempfang. Und im benachbarten Pfarrheim liefen zugleich die Vorbereitungen für ein Fest zu Ehren des 57-jährigen Grafinger Seelsorgers.

Festredner beim gemeinsamen Mittagessen im Pfarrheim

Dort war es Pfarrgemeinderatsvorstand Andreas Heidenreich, der einen nahezu vollen Saal mit über 200 Gästen begrüßen durfte. Ihm als Gratulanten folgten zahlreiche andere Gemeindemitglieder. Unter anderem sprach für die Kirchenverwaltung Peter Rothmoser und für die Straußdorfer Katholiken Josef Rothmoser. Grüße der Adventgemeinde übermittelte Heidemarie Klingeberg.

Bürgermeister Christian Bauer gratulierte im Namen der Stadt Grafing. Pfarrer Mutonkole-Muyombi stehe für Kontinuität und Beständigkeit, und damit für zwei Tugenden, die man heutzutage immer weniger antreffe, so Bauer.

Sichtlich aufgeregt und bewegt nahm der Jubilar die warmen Worte entgegen. Er sei dankbar und voller Freude, so der Pfarrer, der seit 2015 für Grafing und Straußdorf, hier vereint in einem Pfarrverband, zuständig ist. In seiner geschätzten humorvollen Art nannte er seine erste deutsche Pfarrstelle in Planegg seine erste Frau. „Dennoch habe ich gesagt: Ich muss mir auch mal Grafing anschauen. Und jetzt ist Grafing sozusagen meine zweite Frau“.

