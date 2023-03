Grafing: Kia-Fahrerin knipst 15 Familien das Licht aus

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Der Stromausfall betraf 15 Haushalte in der Glonner Straße in Grafing. (Symbolbild) © IMAGO / Bihlmayerfotografie

Ein Unfall in Grafing hatte Folgen nicht nur für Verkehrsteilnehmer. In mehr als einem Dutzend Haushalten fiel der Strom aus.

Grafing - Zum Glück war es heller Vormittag, als bei 15 Haushalten in Grafing am Sonntag gegen 9.30 Uhr plötzlich der Strom ausfiel. Kurios war die Ursache, derentwegen in der Glonner Straße plötzlich die Fernseher und Waschmaschinen innehielten.

Wie die Polizei berichtet, hatte eine Kia-Fahrerin beim Ausparken einen Stromverteilerkasten gerammt. Der wurde so stark beschädigt, dass in den angeschlossenen Häusern rund herum der Strom wegblieb.

Grafin: Notfall-Team behebt Ausfall zügig

Der zuständige Stromversorger schickte nach Angaben der Beamten sofort ein Notfall-Team, um die Störung zu beheben. Das klappte: Nach Wartungsarbeiten, die sich etwa eine Stunde hinzogen, kam wieder Strom in den betroffenen Haushalten an. Zur Schadenshöhe gibt es derzeit keine Angabe.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.