Stümperhaft gestopfter Abfluss: Hort in Grafing unter Wasser - Kinder müssen aufs Dixi

Von: Michael Seeholzer

Auf dem nackten Estrich: Stefan Meilinger vom Bauamt steht in dem zwischenzeitlich gefluteten Kinderhort. Das Gebäude ist für die kommenden Wochen eine Baustelle – der ganze durchnässte Boden musste raus, sogar die Fliesen in den Sanitärräumen. © Stefan Roßmann

Ein vergessener Gulli hat einen Kinderhort in Grafing (Kreis Ebersberg) so geflutet, dass die Böden rausgerissen werden müssen.

Grafing – Der Übeltäter war gut versteckt. Bevor er jetzt einen Schaden anrichtete, wusste niemand mehr von seiner Existenz. Ein alter, rostiger Gulli hat zu einem erheblichen Wasserschaden im Grafinger Kinderhort an der Wasserburger Straße geführt. Durch ihn gelangte bei dem Starkregenereignis vom Sonntag, 5. Juni, eine große Menge Regenwasser ins Gebäude. „Die haben einfach eine Plastiktüte ins Rohr gesteckt und dann einen Boden darüber verlegt“, wundert sich Stefan Meilinger über eine Bausünde aus der Vergangenheit.

Der Boden ist raus, der Betrieb läuft weiter

Er, Florian Solfrank von der Stadtverwaltung und Bauhofmitarbeiter sind derzeit damit beschäftigt, die Folgen des Wasserschadens zu beseitigen. Ein Bautrockner soll dabei helfen, die Feuchtigkeit aus dem Gebäude herauszubringen. „Wir haben den ganzen Boden rausreißen müssen“, berichtet der Grafinger Bürgermeister Christian Bauer (CSU). Das Wichtigste aber ist: „Der Betrieb im Kinderhort läuft weiter.“

Unscheinbarer Übeltäter: Durch das unzureichend verschlossene Rohr im Boden kam das Wasser ins Gebäude, daneben ein Trocknungsgerät. © Stefan Roßmann

Kinderhort geflutet: Jetzt müssen die Kleinen aufs Dixi-Klo

Zusätzliches Abenteuer für die Kinder: „Wir müssen Dixie-Klos aufstellen, weil die Toiletten auch betroffen sind“, sagt der Rathauschef. Er hofft, dass „bis nach den Sommerferien alles wieder normal läuft. Das dauert halt jetzt ein bisschen“. „Du kriegst zur Zeit keinen Klowagen und auch keinen Toilettencontainer“, berichtet Meilinger.

Schon einmal habe sich bei einem Starkregenereignis ein kleiner See vor dem Hort gebildet. Damals sei mit Sandsäcken ein größerer Schaden gerade noch abgewendet worden. Vor dem Gebäudeeingang verläuft quer eine Regenablaufrinne, erläutert Solfrank. Sie leite das Wasser in eine Versitzgrube, aus der es sich dann aber ins Gebäude rückgestaut habe. Die Wassermassen waren einfach zu viel.

Schäden am Boden und den Wänden, massig Schutt: Enormer Sanierungsaufwand

Zuerst musste jetzt der Küchenbereich provisorisch verlegt werden, weil es auch dort nass hineinging. Da das Gebäude, das früher vom Goethe-Institut genutzt wurde, in Teilen in Fertigbauweise erstellt wurde, sind die Schäden auch an den Wänden erheblich. Um Schimmelbildung zu verhindern, muss der Bau gründlich trockengelegt werden. „Ein Zehn-Kubikmeter-Container mit Bauschutt wurde schon weggefahren“, sagt Meilinger. Der nächste leere Container steht derzeit vor dem Gebäude. In ihm werden die Fliesen landen, die in den abgesoffenen Toiletten abgeschlagen werden müssen.

Ein zusätzliches Problem, sind die Schüttungen, die zur Isolierung unter dem Fußboden lagen. „Das ist eine Perlitschüttung. Wenn die einmal nass geworden ist, ist sie Sondermüll“, sagt Meilinger, dass das Material entsprechend entsorgt werden müsse. Derzeit lagert die weiße Masse in blauen Säcken in einem Nebenraum. Meilinger schätzt nach genauer Inaugenscheinnahme des Gebäudes, dass die Instandsetzung des Hortes wohl an die 50 000 Euro kosten könnte. Glück im Unglück: Die Stadt ist gegen einen derartigen Wasserschaden versichert, wie Bürgermeister Christian Bauer bestätigt.

