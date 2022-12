„Nicht würdig“: Hickhack um Grafinger Ehrenbürgerwürde

Von: Michael Acker

Alois Kleinmaier (re.), Grafinger Alt-Bürgermeister, ist zum Ehrenbürger ernannt worden. Der Vorschlag kam von Rathauschef Christian Bauer (li.) © Stefan Rossmann

Grafing hat einen neuen Ehrenbürger: Alt-Bürgermeister Alois Kleinmaier (90). Die Entscheidung im Stadtrat sorgt für Wirbel. Von einer „unwürdigen“ Diskussion ist die Rede.

Grafing – Adalbert Mischlewski (103), Vater der Städtepartnerschaft mit dem französischen St. Marcellin ist Grafinger Ehrenbürger, Hermann Huber, Botschafter in Prag in Zeiten des Mauerfalls, war es bis zu seinem Tod vor einigen Jahren. Jetzt ist ein neuer Ehrenbürger hinzugekommen: Alt-Bürgermeister Alois Kleinmaier, ist der Ehrentitel auf Beschluss des Stadtrats verliehen worden. Die Urkunde wird Kleinmaier, der von 1972 bi 1996 die Geschicke der Stadt lenkte, am 16. Dezember überreicht. Das teilte die Stadt mit.

Antrag kam von Bürgermeister Bauer - Knappe Entscheidung

Was sie verschweigt, sind die Umstände der Entscheidung in nicht-öffentlicher Sitzung am 4. Oktober, die von Teilnehmern gegenüber der EZ als dem zu Ehrenden „unwürdig“ beschrieben werden. Der Antrag, Kleinmaier zum Ehrenbürger zu ernennen, ging nämlich nur knapp durch. Gestellt hatte ihn Bürgermeister Christian Bauer (CSU).

Die Diskussion drehte sich, wie Stadträte gegenüber der Ebersberger Zeitung, berichten, nicht um die Verdienste Kleinmaiers für die Stadt, die quer durch die Fraktionsbänke anerkannt würden. Die Frage, die sich einigen Sitzungsteilnehmern stellte, lautete vielmehr: Reicht es aus, viele Jahre Bürgermeister der Stadt gewesen zu sein, um dann Ehrenbürger zu werden? Könnte da gar ein eigentlich nicht gewollter Automatismus entstehen nach der Formel: Bürgermeister – Alt-Bürgermeister – Ehrenbürger?

Die Stadt hatte Kleinmaier dem Vernehmen nach eine Feier im Rathaussaal angeboten, doch das war dem neuen Ehrenbürger (90) zu viel Brimborium. Er erhält die Urkunde zu Hause im kleinen Kreis.

