Weltkriegsfunde lassen Kosten explodieren: Das große Baggern am Melak-Weiher

Von: Michael Seeholzer

Großbaustelle: Die Munitions- und Waffenfunde im Melak-Weiher in Grafing haben immer umfangreichere Ausbaggerungen zur Folge. Sprengstoff-Spezialisten (Bildmitte, gelbe Anzüge) müssen den Aushub genau untersuchen. © Stefan Roßmann

Sechsstelliger Betrag: Die Kampfmittel-Räumung am Melak-Weiher wird für Grafing teuer. Ein Ende ist noch nicht absehbar.

Grafing – Zuerst sah alles nach einer einfachen Routinemaßnahme aus. Dann allerdings bekam die Angelegenheit einen solchen Schwung, dass sich Bürgermeister Christian Bauer (CSU) veranlasst sah, in der jüngsten Grafinger Stadtratssitzung eine kurze Erklärung abzugeben. Denn das Ausbaggern des Melakweihers, das der Rathauschef persönlich veranlasst hatte, wird wohl viel teurer werden als ursprünglich gedacht. Im Raum steht bereits jetzt ein sechsstelliger Betrag.

1,7 Tonnen Waffen und Munition gefunden - 50.000 Schuss mit der ersten Baggerschaufel

„Wir hätten nie damit gerechnet, dass sich das so entwickelt“, bedauerte Bauer unter „Informationen“. Was als einfache Hochwasserschutzmaßnahme begann, wurde zur langwierigen Entsorgungsaktion von Weltkriegsrelikten, an deren Gefährlichkeit Fachleute keinerlei Zweifel haben. Unter anderem gehörte bislang eine Phosphorstabbombe zu den Fundstücken, die sich Stand jetzt auf ein Gesamtgewicht von 1,7 Tonnen addieren.

Etliche Weltkriegswaffen sind in der Melak schon gefunden worden – auch diese Phosphorbombe. © Stadt Grafing

Kosten explodieren: Beschlüsse müssen nachgeholt werden

Quasi mit der ersten Baggerschaufel seien 50.000 Schuss Gewehrmunition geborgen worden, teilte Bauer dem staunenden Ratsgremium mit. Während die Entsorgungsarbeiten sich viel länger hinziehen als ursprünglich gedacht, gibt es ein zweites Problem. Denn anfänglich war mit Entschlammungskosten von 8000 Euro gerechnet worden. Das hatte nach Inaugenscheinnahme ein Gespräch mit dem Baggerunternehmen ergeben, berichtet Bauer. Da diese Summe im Verfügungsrahmen des Bürgermeisters lag, und die Melak zum Zweck von höherer Speicherkapazität bei Starkregen kurzfristig ausgebaggert werden sollte, vergab Bauer den Auftrag ohne Stadtratsbeschluss.

Sprengkommando, Naturschutzbehörde: Komplexe Räumung

Dann aber kamen die Munitionsfunde dazwischen. Das Sprengkommando musste eingeschaltet werden, es mussten zusätzliche Vorkehrungen getroffen werden, das Gelände wurde sondiert und schließlich begannen die Entsorgungsarbeiten selbst. Wobei auch die Naturschutzbehörde noch ein Wörtchen mitredete. Schließlich handelt es sich bei der Melak um ein Biotop. Nach Abschluss der Maßnahme soll der Weiher tatsächlich auch wieder in ein solches Biotop verwandelt werden, was ebenfalls noch einmal Kosten verursachen dürfte.

Anlieger müssen sich Gedulden: Dauer der Arbeiten schlecht abzuschätzen

Der finanzielle Aufwand hat den Verfügungsrahmen des Bürgermeisters inzwischen längst gesprengt. „Das schaut aus wie eine Riesenbaustelle“, berichtete Johannes Oswald (Grüne) von dem Eindruck, den er persönlich bei einer Besichtigung mitgenommen hatte. Er wünschte sich eine städtische Information für die Anlieger, wie lange die Arbeiten wohl noch dauern werden.

Das allerdings ist schlecht vorherzusagen. Die älteren Grafinger, wenn man sie denn gefragt hätte, hätten vielleicht schon frühzeitig darauf hinweisen können, dass in der Melak nicht nur alte Wehrmachtsstahlhelme, sondern auch noch Handgranaten vor sich hinrosten. Nachdem also Gefahr in Verzug war, musste Bauer schnell handeln. In der nächsten Sitzung sollen dann nachträglich die notwendigen Beschlüsse gefasst werden und den Bürgermeister entlasten.

In der Vergangenheit gab es bei der Überschreitung des persönlichen Verfügungsrahmens des Rathausoberhauptes immer mal wieder genüssliche Debatten. Hier jedoch dürfte der Fall vielleicht einmal anders liegen. „Eigentlich müssen wir froh sein, dass das ordnungsgemäß entsorgt wird“, meinte Ratsmitglied Josef Rothmoser (CSU).

Bürgermeister betont Dringlichkeit: „Gewässer wären vergiftet worden“

Bauer erläuterte, dass die Melak über einen kleinen Bach in die innerstädtische Urtel und dann in die Attel entwässere, was unmittelbaren Handlungsbedarf ausgelöst habe. „Die Gewässer wären vergiftet worden.“ Die Arbeiten an der Melak werden sich laut Auskunft des Bürgermeisters hinziehen. Mit Kies wurde ein Damm errichtet, auf dem ein Bagger rundherum mit einer Siebschaufel nach und nach den schlammigen Untergrund abhebt.

Gefährliche Räumarbeit von Hand

Zwei Männer müssen per Hand den Morast in der Schaufel auf Munition und Granaten untersuchen. Ein Job, der erhebliche Gefahren mit sich bringt, wie beim Besuch der Ebersberger Zeitung vor Ort bestätigt wurde. Zudem seien die Arbeiten dadurch sehr zeitaufwendig. „Wir sind verpflichtet den Schlamm als Sondermüll entsorgen zu lassen und das anschließend zu renaturieren“, so Bauer zu weiteren Kostentreibern.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.