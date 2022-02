Grafing: Neues Bauland nur mehr fifty-fifty

Von: Michael Seeholzer

Ein Bauarbeiter arbeitet auf einer Baustelle. Immer noch wird zu wenig gebaut, um die Nachfrage nach Wohnraum zu decken. Gleichzeitig leiden Kommunen an den Folgekosten neuer Quartiere. © dpa

Den Gewinn privatisieren, die Folgelasten sozialisieren? Das darf nicht so weitergehen, sagen die Grünen, die SPD und die FDP im Grafinger Stadtrat. In einem gemeinsamen Antrag an das Gremium fordern sie drastische Änderungen, wenn es um die Ausweisung von neuen Bauflächen in der Stadt geht.

Grafing - „Die Kernidee dabei ist, dass sich Kommune und Grundstückseigentümer den neu entstehenden, wertvollen Baugrund teilen“, heißt es in dem Schreiben an Bürgermeister Christian Bauer (CSU). Im Hintergrund steht der Gedanke, dass bisher Grundbesitzern mit der Ausweisung von Bauland große Gewinne ermöglicht werden, die Folgelasten wie Schul- und Kindergartenbau oder die Neuschaffung von Infrastrukturmaßnahmen anschließend aber von jedem Bürger über die Steuern finanziert werden müssen.

Bauland in Grafing: Früher gab es ein Vertragsmodell

Ganz neu ist der Gedanke nicht: Als zum Beispiel das für Grafing dringend notwendige Gewerbegebiet in Schammach ausgewiesen wurde, blieb ein Teil der Grundstücke im Eigentum der früheren Besitzer zur freien Vermarktung. Anfänglich versuchte die Stadt Grafing, sich über ein Vorfinanzierungsmodell Baugrund für Einheimische zu sichern, später dann wurde zu einem Vertragsmodell übergegangen, damit die Kommune, die derzeit ohnehin finanziell arg belastet ist, nicht weiter in Vorleistung gehen musste, sich aber gleichzeitig Mitsprache bei der Verwertung der neuen Bauareale sicherte. Da waren die Grünen aber damals schon dagegen.

In ihrem gemeinsamen Antrag mit FDP und SPD argumentieren sie jetzt so: „Immer mehr Kommunen gehen daher den fairen Weg, gemeinsam mit den Grundstückseigentümern von Bauerwartungsland oder geeignetem Grund im Außenbereich, neue Flächen zu entwickeln und gemeinsam davon zu profitieren.“ Die Stadt gebe Baurecht durch einen Bebauungsplan, der Eigentümer steuere den Grund bei. Da gab es in der Vergangenheit aber schon grundsätzliche Bedenken im Stadtrat, ob denn die Städtebauplanung alleine von solchen Faktoren abhängig gemacht werden könne. Die rechtliche Zulässigkeit hingegen scheint den Antragstellern mit Verweis auf einen Beschluss der Gemeinde Zorneding vom vergangenen Dezember gegeben zu sein. Dort räumte sich die Kommune selbst per Beschluss nämlich ein Zugriffsrecht auf 50 Prozent aller neu auszuweisenden Bauflächen ein.

Grüne, SPD und FDP sprechen von einem sehr flexiblem Modell

Die Vorteile lägen auf der Hand, argumentieren Grüne, FDP und SPD. Dieses Modell sei sehr flexibel, „weil die Stadt nicht nur abstrakte Rechte (wie z.B. Vergaberechte für vergünstigten Wohnraum) erhält, sondern tatsächliche Grundstücksflächen, die vielfältig für sozialen Wohnungsbau und soziale Baulandvergabe, erschwingliche Gewerbeflächen, städtische Infrastruktur, Tauschflächen aber nötigenfalls auch finanziell verwertbar sind“.

Stadt könnte Grundstücke auf dem freien Markt verkaufen

Das heißt im Klartext: Die Stadt selbst könnte solche Grundstücke auf dem freien Markt verkaufen und damit den Gewinn machen, den sonst der frühere Grundeigentümer gemacht hätte. Dabei habe die Kommune ein sehr wertvolles bzw. wertschaffendes Instrument in der Hand, nämlich das Recht, Bauland auszuweisen bzw. Baurecht auszuweiten. „Bisher nutzen wir dieses Potenzial nur marginal und indirekt durch den bestehenden Grundsatzbeschluss.“ Knappe Stadtfinanzen, eine kontinuierlich steigende Verschuldung und „zu wenige bebaubare Grundstücke im Besitz der Stadt“ würden jetzt zum Handeln zwingen, argumentieren Grüne, FDP und SPD.

Grafing könne sich nicht mehr länger leisten, von kommunalen Kosten und Aufwänden und mit einer daraus resultierenden, weiter stark steigenden Verschuldung an die Wand gedrückt zu werden, während gleichzeitig eine vielerorts bewährte, maßvolle Grundstückspolitik endlich Möglichkeit bietet, um hier nachhaltigen Ausgleich zu schaffen, sagen die Stadträte Ottilie Eberl (Grüne), Christian Kerschner (SPD) und Claus Eimer (FDP). Es gehe um die Zukunft der Stadt, um auch weiterhin gesund und maßvoll wachsen zu können, dabei aber auch die finanziellen Möglichkeiten zu behalten, wertvolle Infrastruktur wie Schulen, Kinderbetreuung, Seniorenbetreuung, aber auch freiwillige Leistungen, wie Freibad, Eisstadion, Stadthalle, Unterstützung der Vereine und vieles mehr qualitativ hochwertig zu erhalten und weiterentwickeln zu können.

