Grafinger Pfarrer ruft auf: „Ertragt einander!“

Von: Josef Ametsbichler

„Du bist nicht schlecht, bloß weil du dich nicht impfen lässt“: Grafings evangelischer Pfarrer Axel Kajnath hat am Montagabend einen ökumenischen Gottesdienst in Grafing initiiert; Motto: „Kommt zur Besinnung“. Davon sollen sich die Corona-Protestspaziergänger angesprochen fühlen, aber auch die Gegendemonstranten und Andere. © Stefan Roßmann

„Kommt zur Besinnung“ lautete das Motto einer für Montagabend geplanten ökumenischen Andacht in Grafing. Beginn vor der evangelischen Kirche: Direkt nach den Corona-Protestspaziergängen. Wie er mit drohender Spaltung in der Gesellschaft umgehen will, erklärt Axel Kajnath (65), evangelischer Pfarrer.

Herr Pfarrer Kajnath, ein Gottesdienst am Montag um 19 Uhr für Frieden und Versöhnung in der Gesellschaft. Um die Zeit sind in Grafing „Corona-Spaziergänger“ und Gegendemonstranten unterwegs. Der Termin ist nicht zufällig gewählt, oder?

Nein, natürlich nicht. Alle, die sich angesprochen fühlen, sollen gerne kommen. Wir, der evangelische Kirchenvorstand und unsere katholischen Kollegen, sind nicht gegen etwas mit dieser Veranstaltung. Wir wollen für respektvolles und achtsames Miteinander in unserer demokratischen Gesellschaft werben. Rauskommen aus dem konfrontativen Richtig und Falsch, Gut und Böse.

Sie würden also nicht von einer Gegenveranstaltung zu den Corona-„Spaziergängen“ sprechen.

Nein. Es ist eine Einladung angesichts der Situation, die in Grafing am Montagabend natürlich besonders präsent ist. Wir wollten eine Lösung finden, die nicht daraus besteht, sich vorwurfsvoll auf zwei verschiedenen Straßenseiten gegenüberzustehen. Die bisherigen Rückmeldungen waren auch recht positiv.

„Kommt zur Besinnung“ – wen sprechen Sie mit diesem Aufruf an?

Der beinhaltet schon: Haltet mal inne und überlegt, wie ihr miteinander umgeht. Man kann und muss unterschiedlicher Meinung sein. Etwa bei der Frage: Lasse ich mich impfen oder nicht? Wenn Sie zu einem anderen Ergebnis kommen, habe ich das zu respektieren. Natürlich richtet sich der Aufruf an die „Spaziergänger“: Macht das nicht nur konfrontativ, sondern auch mit dem Anliegen, dass wir eine Gesellschaft sind und bleiben wollen. Aber auch an Andere.

Sie sprechen von zwei Seiten. Nehmen Sie die viel zitierte Spaltung der Gesellschaft in Grafing wahr?

Im familiären Umfeld leiden die Leute schon. Zum Beispiel war es für manche schwierig, gemeinsam Weihnachten zu feiern, weil sich Angehörige nicht impfen lassen wollten.

Gibt es da einen Mittelweg? Zwischen der Mehrheit in der Gesellschaft, die Maßnahmen wie etwa die Impfung akzeptiert und dem kleinen Teil, der sich verweigert?

Ich weiß nicht, was richtig und falsch ist. Meine Entscheidung habe ich getroffen: Ich habe mich impfen und boostern lassen und merke, dass mir das den Umgang erheblich erleichtert. Es ist mein Beitrag, auch andere zu schützen. Die meisten Leute machen das auch – aus guten Gründen. Bei denen, die es nicht tun, gibt es unterschiedliche Motive. Ich halte es für Unsinn, staatliche Maßnahmen als diktatorisch und freiheitsberauben hinzustellen. Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft, deren Entscheidungen ich achten und respektieren muss. Wenn sich ein Sammelsurium herausbildet von Leuten, die nur dagegen sind oder sogar rechtsradikales Gedankengut hereinbringt, ist meine Grenze erreicht.

Es gibt also im Umkehrschluss auch Leute, mit denen Sie reden können?

Klar, es gibt bei uns auch Gemeindeglieder, die sich nicht impfen lassen, aber verantwortungsvoll damit umgehen. Etwa indem sie zurzeit lieber daheimbleiben. Das respektiere ich. Oder die bei den Spaziergängen dabei sind, weil sie eine drohende Impfpflicht schmerzt.

Ihre Gemeinde hat sich für die Impfung positioniert.

Wir haben immer wieder Impfaktionen angeboten, unterstützen das, ja. Die nächste für Kinder ab fünf Jahren ist am kommenden Sonntag, 20. Februar. Auch die ökumenische Besinnungsandacht kann übrigens ein regelmäßiges Angebot werden.

Sprechen Sie das Impfen zum Schutz Anderer an?

Vielleicht am Rande. Das ist nicht die Kernbotschaft.

Was sagen Sie bei so einer Andacht? Wie bringt man die Leute zur Besinnung?

Wir singen viel miteinander – Taizé-Lieder. „Was ist der Grund, der mein Leben trägt?“: Ob geimpft oder nicht geimpft, mein Leben liegt in Gottes Hand. Wir werden Bibelzitate einbringen: „Ertragt einander!“ – „Jagt dem Frieden nach!“ Das ist nicht immer leicht, also wenden wir uns an Gott. Auch mit Fürbitten für Leute, die erkrankt sind, die sich fürchten, anzustecken, die wirtschaftlich stark belastet sind, für die Pfleger und die Ärzte... Das ist uns ganz wichtig.

Was sollen die Leute mit nach Hause nehmen?

Den Versuch, die Position oder die Entscheidung des Anderen verstehen zu können. In dem Bereich ist viel Emotionalität drin. Mit rationalen Argumenten ist es schwierig, vor allem für uns Laien. Ich bin auch darauf angewiesen, was mir Mediziner sagen und muss meinen Schluss daraus ziehen. Aber dieses Gegeneinander ist nicht gut: Du bist nicht schlecht, bloß weil du dich nicht impfen lässt.

Welche Rolle spielt der Glaube in der Pandemie?

Wir haben gemerkt, wie unsere vermeintliche Sicherheit an ihre Grenzen stößt. Wir sind verletzliche Geschöpfe. Auch in unserer Gemeinde haben sich Leute infiziert, waren leichter oder schwerer erkrankt. Mir gibt der Glaube das Gefühl: Ich bin getragen und gehalten in Gottes Hand. Das gibt mir eine gewisse Gelassenheit.

