Polizei vereitelt illegalen Verkauf von Hundewelpen

Von: Michael Acker

Drei Dackelwelpen wollte eine Frau aus Grafing illegal verkaufen. Sie wurde geschnappt (Symbolfoto) © dpa

Der Polizei Ebersberg hat eine Grafingerin (27) geschnappt, die mit Hundewelpen handelt - illegal. Eine Tierschützerin hatte Alarm geschlagen.

Grafing - Die Polizeiinspektion Ebersberg erhielt am Freitag, 30. Juni, von einer engagierten Tierschützerin den Hinweis, dass in Grafing Hundewelpen zum Verkauf stehen. Diese wurden über eine Plattform im Internet zum Verkauf angeboten. Die Tierschützerin hatte für Sonntag, 2. Juli, einen Verkaufstermin für die Welpen vereinbart, wie die Polizeiinspektion Ebersberg am Montag, 3. Juli, mitteilte.

Hunde per Inserat angeboten

Aufgrund des Inserates habe der Verdacht bestanden, dass die Hundewelpen illegal aus Ungarn in das Bundesgebiet eingeführt worden seien, so ein Sprecher der Dienststelle.

Die Einsatzkräfte der Ebersberger Polizei wurden am Sonntag mit Unterstützung eines Diensthundeführers, sowie einer Vertreterin des Ebersberger Veterinäramtes in den Nachmittagsstunden bei der Verkäuferin in Grafing vorstellig. Dort bestätigte sich der Verdacht der Beamten. Es konnten drei Dackelwelpen im Alter von zwölf Wochen sichergestellt werden.

Welpen wurden aus Ungarn eingeführt - ohne Impfung

Alle drei Welpen wurden nach Angaben der Polizeiinspektion Ebersberg aus Ungarn nach Deutschland eingeführt, obwohl keine Tollwutschutzimpfung vorlag. Die Welpen wurden daraufhin in die Quarantänestation des Tierheims München Riem gebracht.

Gegen die 27-jährige ungarische Staatsangehörige aus Grafing wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

