Promille-Pärchen auf zwei Rädern: Unüberlegte Fahrt hat schwere Folgen

Von: Josef Ametsbichler

Polizei, Verkehrskontrolle (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Betrunkene Zweiradfahrer haben in Grafing (Kreis Ebersberg) am Samstag die Polizei auf Trab gehalten. Es hagelte Anzeigen.

Grafing - Eine Gesichtsverletzung zog sich eine 52-jährige Radfahrerin aus dem südlichen Landkreis Ebersberg zu, als sie am Samstag auf einem Feldweg bei Aiterndorf (Stadt Grafing) stürzte. Sie musste per Rettungsdienst ins Krankenhaus. Argwöhnisch wurden Polizeibeamte aber bereits am Unfallort, weil die leicht verletzte Frau schwer angetrunken wirkte, schreiben die Beamten der Ebersberger Inspektion im Nachbericht.

Die Frau habe auch zugegeben, dass sie nicht nüchtern sei. Ein daraufhin im Krankenhaus durchgeführter Alkoholtest wird für sie nun zum Problem: Es habe sich herausgestellt, dass ihr Promillewert im Bereich einer Straftat lag: Ab einem Wert von 1,6 Promille gelten auch Radfahrer als absolut fahruntüchtig.

Ehemann fährt betrunken auf dem Mofa zum Unfallort

Eins obendrauf setzte aber der Lebensgefährte der Frau: Weil sie ihn nach dem Sturz angerufen hatte, setzte er sich laut Polizei aufs Mofa und fuhr zum Unfallort. Auch bei dem 54-Jährigen passten die Polizisten etwas zu gut auf und stellten „eine erhebliche Alkoholisierung“ fest. Er musste sein Mofa auf dem Feldweg stehen lassen und ebenfalls mit ins Krankenhaus zur Blutentnahme. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

Angeschickert auf dem E-Scooter: Das ist verboten

Etwas glimpflicher ging die Sache für zwei 17-Jährige aus, die die Polizei am selben Tag auf E-Scootern im Grafinger Stadtgebiet antraf. Bei einem Atemalkoholtest erreichten beide Jugendliche laut Nachbericht einen Wert von über 0,5 Promille. Diese Grenze gelte auch für „Elektrokleinstfahrzeuge“ wie E-Scooter und Segways, merken die Beamten aus gegebenem Anlass an.

Die beiden alkoholisierten Jugendlichen mussten ihre Fahrt beenden. Beide erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

