Waldbrände auf Rhodos: Auswanderin verliert ihre Pferde-Ranch

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Alles abgebrannt: Für die Tiere gibt es nichts mehr zu fressen. Die Heupreise sind gestiegen, Gras gibt es keins mehr. © Privat

Mit einem Spendenaufruf auf GoFundMe soll der 44-jährigen Ranchbesitzerin geholfen werden. Denn momentan gibt es vor allem kein Futter für die Tiere.

Grafing/Rhodos – Rund 43 000 Hektar Wald, Buschland und landwirtschaftlich genutzte Regionen sind in den vergangenen Wochen auf Griechenland durch Waldbrände zerstört worden. 15 000 davon auf Rhodos. In Laerma, einem kleinen Dorf auf der Insel, hat Elpida Haztiioannou-Idé 2011 gemeinsam mit ihrem Mann Augustinos eine Ranch aufgebaut. Dort bietet die 2006 ausgewanderte Grafingerin geretteten Tieren ein Heim. Zehn Pferde, zwei Ponys, ein Esel, Hunde und Katzen haben auf der Ranch ein zuhause gefunden – bis sie von den Flammen zerstört wurde.

Tagelang auf der Flucht vor den Flammen: Gemeinsam mit den Tieren war das Ehepaar zu Fuß unterwegs. © Privat

Tagelang war die 44-Jährige mit Mann und Tieren zu Fuß auf der Flucht vor dem Feuer. Mittlerweile konnten sie nach Hause zurückkehren, die Pferde haben wieder einen Platz, an dem sie stehen können. Doch rundherum ist alles abgebrannt. Eine Freundin der Ranchbesitzerin, Anja Ruß aus Grafing, schritt daher zur Tat: Über die Plattform „GoFundMe“ startete die 51-Jährige einen Spendenaufruf. Spendenziel: 5000 Euro. „Sie hatte Glück“, sagt die Grafingerin. Die Existenz ihrer Freundin sei nicht zerstört worden. Worum es jetzt aber natürlich geht: Futter für die Tiere. Die Heupreise sind gestiegen, Gras gibt es keines mehr. „Die beiden sind auf jeden Euro angewiesen.“ Dabei seien 5000 Euro dennoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Auf Einnahmen im Sommer angewiesen

Das Konzept der Ranch ist leicht erklärt: Zimmer buchen und Reiten. Zudem versorgt Augustinos die Gäste in seiner Taverne. „Aber momentan werden sämtliche Buchungen storniert“, erklärt Ruß. „Keiner will mehr kommen“, dem Ehepaar fehlen die Einnahmen – und das, wo die beiden doch vor allem auf die Einnahmen im Sommer angewiesen sind. Dazu sind die Lebensmittelpreise stark angestiegen. Trotzdem will Haztiioannou-Idé den Tieren weiter helfen: Auch Wildtiere, wie Rehe, die aufgrund der Waldbrände nichts mehr zu fressen finden, bekommen an der Ranch Futter. Die Pferde brauchen zum Teil Medikamente.

15 000 Quadratmeter wurden auf Rhodos durch die verheerenden Waldbrände zerstört. © Privat

Und auch ihre Angestellte will das Ehepaar weiterhin bezahlen. „Das ist eine Frau, die misshandelt wurde. Der wollen sie ein neues Leben ermöglichen“, erklärt Ruß.

Fast 3300 Euro bereits gesammelt

Knapp 3300 Euro hat sie bereits für ihre Freunde gesammelt. „Jeder Euro hilft“, betont sie, damit das Paar auf Rhodos Futter und Dinge, die es für den Aufbau dringend benötigt, kaufen kann. „Dieser wunderbare Zufluchtsort für Tier und Mensch darf nicht sterben!“ hgr

Spenden: Wer dem Ehepaar Haztiioannou-Idé finanziell etwas unter die Arme greifen will, kann das unter dem Link https://gf.me/v/c/5ft6/hilfe-fur-thaki-und-elpida tun.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.