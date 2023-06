Grafing rockt und swingt: Am 17. Juni steigt das nächste Kneipenfest

Von: Sabine Heine

Freuen sich auf ein schönes Kneipenfest: Wolfgang Schaar (Werbering), Theresa König (Stadt Grafing), Peter Rothmoser (Werbering), Organisator Rudi Baumann und Bräu Gregor Schlederer. © S. ROSSMANN

Drei neue Spielorte und viele tolle Bands aus der Region: Am 17. Juni steigt in Grafing wieder ein Kneipenfest

Grafing – Die Tage sind schon gezählt: Am Samstag, 17. Juni, steigt in Grafing endlich wieder ein Kneipenfest. Werbering, Wildbräu und Stadt Grafing sowie künstlerischer Leiter Rudi Baumann freuen sich auf schöne Stunden bei hoffentlich wieder richtig tollem Sommerwetter an diesem Samstagabend.

Am bewährten Konzept wurde bewusst nichts geändert. Die Veranstalter hoffen auf etwa 1000 Besucher – wie sonst auch – dann bleibt das Kneipenfest gerade so in den schwarzen Zahlen – das reicht dem federführenden Werbering.



Drei neue Spielorte in der Stadt

„Wie jedes Jahr setzen wir wieder voll auf unsere beliebten regionalen Bands“, erklärte Rudi Baumann am Donnerstag bei der Präsentation des Programms. Zwei Locations sind weggefallen, dafür sind drei neue dazu gekommen: Turmstuben in der Stadthalle, das neue Café Hasi am Marktplatz und der Öxinger Platz.



Rudi Baumann ist froh, wieder so viele Bands für den Abend des 17. Juni verpflichten zu können. „Da gibt es ja auch woanders mehr zu verdienen zu dieser Jahreszeit.“ Dennoch: Baumann hat Spitzenmusiker fürs Kneipenfest engagiert, schillernde Namen in der hiesigen Musikszene.



Diese Bands machen mit

Marktplatz: Drumline.



Heckerbräu: Overdrive.



Wildbräu Hof: Swinging G’s.



Allegria: Schée.



Heckerkeller: Bajuvarix.



Il Ristorante: Bud n Cellar.



Sirtl: Swing Gitan.



Kostbar im Rewe: Suricats und Sixpack.



Café Glashaus: The Open Range.



Kastenwirt: Fun Can Do.



Mocca Bar: Kadushi Projekt.



Öxinger Platz: Youngsters Music Club und EBE Jazz Big Band.



Hasi am Marktplatz: Titus Waldenfels mit Sechs-Mann-Band.



Turmstuben: Down Town.



JIG Virgin Molotov, twiceasmad und DJ Turbotom.





Wer das Grafinger Kneipenfest besuchen möchte, kann sich ab Samstag für zehn Euro ein Eintrittsbändchen in den Geschäften des Grafinger Werberings kaufen. Der Wildbräu stellt am Veranstaltungstag wieder die Bierinsel auf dem Marktplatz auf. Da gibt es neben Bier und anderen Getränken ebenfalls Eintrittsbändchen, allerdings dann zum Preis von 12 Euro. Mehr unter www.kneipenfest-grafing.de.

