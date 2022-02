Grafinger Skaterpark wird aufgemöbelt

Von: Michael Seeholzer

Haben Großes vor mit dem Grafinger Skaterpark am Eisstadion: Marinus Leitner (li.), Vorsitzender des Rollsportvereins, und Grafings Jugendpflger Ibrahim Al-Kass. © Stefan Rossmann

Die Stadt Grafing steckt 70.000 Euro in die Neugestaltung des Skaterparks am Eisstadion. Die Anlage soll ein attraktiver Treffpunkt für junge Leute werden. Die können sich mit Vorschlägen einbringen.

Grafing – Der Grafinger Skaterpark am Eisstadion hat schon bessere Zeiten gesehen. Die asphaltierte Fläche ist rau geworden und gewährleistet keinen unfallfreien Betrieb mehr. Auch das Inventar hat arg gelitten. „Ich bin jetzt seit 15 Jahren dabei, das war schon damals alt“, sagt Marinus Leitner, der seit zwölf Jahren Vorsitzender des Rollsportvereins Ebersberg ist. Seine und die Expertise von anderen Fachleuten ist jetzt gefragt. Die Stadt Grafing hat nämlich beträchtliche Mittel freigegeben zur Renovierung der Anlage, die 1999 in Betrieb gegangen ist und jetzt erstmals wieder substanziell verbessert werden soll.

Skaterpark: Jugendliche können Vorschläge machen

Dabei sind frische Ideen erwünscht. Jugendliche können Vorschläge machen. Was ist das beste Mittel gegen Vandalismus? Attraktive Möglichkeiten auf einer neuen Anlage, eine hohe Besucherfrequenz, vielleicht eine Flutlichtanlage sowie eine persönliche Betreuung der Besucher. So könnte grob gesagt das Konzept für einen neuen Skaterpark in Grafing am Eisstadion aussehen, überlegt Leitner (27). Er und seine Vereinsvorstände, der Stadtjugendpfleger Himo Al-Kass und ein Rampenbauer aus Passau wollen in Zusammenarbeit mit Bürgermeister Christian Bauer (CSU) der Anlage neues Leben einhauchen.

Der erste Schritt dazu ist getan, wie der Rathauschef im Gespräch mit der Ebersberger Zeitung informiert. „Dafür gibt es 70 000 Euro von der Stadt“, bestätigt er einen entsprechenden Beschluss. „Wir müssen schauen, wie wir das machen können“, sagt er und meint damit eine Beteiligung der Jugendlichen, die die Anlage später einmal benutzen sollen. Wie das gehen könnte, davon hat Leitner bereits eine Vorstellung. Unter der E-Mail-Adresse des Rollsportvereins könnten Jugendliche Vorschläge machen, „ob als Zeichnung, als Foto von einer anderen Anlage oder vielleicht sogar als Entwurf mit einem CAD-Programm“, überlegt der 27-Jährige, der selbst seit vielen Jahren aktiver Skater ist.

Schutz vor Vandalismus wichtig

„Wir müssen das so gestalten, dass da wenig Vandalismus passieren kann“, wünscht sich der Bürgermeister. Leitner hat Erfahrungswerte, weil der Rollsportverein auch die Anlage am Volksfestplatz in Ebersberg betreut. Den Mitglieder seines Vereins, die sich dort regelmäßig aufhalten, sei so ein bisschen die Rolle von ehrenamtlichen Streetworkern zugewachsen, bestätigt er lachend. „Da kommen immer mal wieder komische Leute“, berichtet er, die später für das Skaten begeistert werden könnten „statt zu saufen“.

Bürgermeister Christian Bauer will auch einen „Unterstand“

Bauer fände wünschenswert, dass für Besucher des renovierten Skaterparks auch eine Art „Unterstand“ errichtet werden kann. „Aber dazu würden wir Spenden brauchen“, bittet der Rathauschef um finanzielle Beteiligung aus Bürgerschaft oder örtlichen Unternehmen. Wenn die Asphaltfläche renoviert würde, wären die 70 000 Euro allein dafür zu schnell verbraucht. Jetzt wird über eine andere Lösung nachgedacht, bestätigt Leitner. Entstehen könnte eine „Minirampe“ mit etwa ein bis zwei Metern Höhe. „Das ist der kleine Bruder der Half-Pipe“, so wie man sie vom Fernsehen her kenne, erklärt der Rollsportler, der beruflich in der Filmbranche tätig ist. Der Vorteil wäre, dass damit eine Fläche von 20 mal 30 Metern mit einer Lärchenholzkonstruktion überzogen werden könnte, die mit Kunststoffbelagplatten belegt würde. Eine ideale Bahn für Rollsportler also.

Jetzt aber seien zuerst jugendliche Skater aufgerufen, ihre Vorschläge zu machen, animiert Leitner zur aktiven Teilhabe an der Aktion. „Bis Ende März sollte der Plan stehen“, im Gespräch mit der Stadt sei man deswegen aber schon seit längerer Zeit, um das Projekt mit eigenem Know-how zu unterstützen. Eine Flutlichtbeleuchtung als zusätzlicher Schutz gegen Vandalismus wäre für Leitner wünschenswert. Die Masten dazu würden in der benachbarten Sportanlage bereits stehen.

