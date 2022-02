Ruf nach Abriss der Grafinger Stadthalle wird lauter

Von: Michael Seeholzer

Die Grafinger Stadthalle ist in schlechtem Zustand. Seit langem wird über ihre Zukunft diskutiert.. © Stefan Rossmann

Die Debatte um die Zukunft der maroden Grafinger Stadthalle geht munter weiter. Jetzt kommt die SPD mit einem neuen Vorschlag um die Ecke: Abriss und Neubau an anderer Stelle.

Grafing – Bei der Stadthallensanierung in Grafing droht die eine oder andere „Zugabe“. Den jüngsten Aufschlag mussten die Stadträte im Dezember hinnehmen. Was bisher keiner auf dem Spielplan hatte: Die Bühnentechnik ist arg ramponiert. Die müsse man „anfassen“, informierte Bürgermeister Christian Bauer (CSU) damals (wir berichteten). Trotzdem wollte eine Mehrheit der Ratsmitglieder dieses zusätzliche „Eintrittsgeld“ zu der längst fälligen Brandschutzsanierung bezahlen. Jetzt gibt es aber Bedenken bei der SPD.

SPD: Schließung der Stadthalle kommt nicht in Frage

Vor zwei Monaten erst war beschlossen worden, statt des bisher kalkulierten Aufwandes von 1,5 Millionen Euro für eine Minimalsanierung 2,4 Millionen einzusetzen. „Wir haben als SPD-Fraktion der angedachten Minimallösung einer Altbausanierung nur deshalb zugestimmt, weil es aus unserer Sicht derzeit keinen vernünftigen Plan B gibt“, erklären die SPD-Stadträte Regina Offenwanger und Christian Kerschner ihr Abstimmungsverhalten in einem Schreiben an die Verwaltung und betonen: „Entweder wir sanieren in der Stadthalle alle anfallenden Mängel, die Jahr für Jahr anfallen – koste es was es wolle – oder aber wir schließen die Stadthalle. Letzteres kommt für uns derzeit nicht in Frage.“

Neues Standort? Die SPD könnte sich vorstellen am Wertstoffhof eine neue Stadthelle zu errichten. © Stefan Rossmann

Aber Offenwanger und Kerschner sagen auch klipp und klar: „Die Entwicklungen der letzten Wochen haben objektiv gezeigt, dass ein Neubau der Stadthalle sinnvoll und notwendig ist.“ In einem Schreiben an die Verwaltung machen die SPD-Stadträte einen Vorschlag: Die Stadt solle prüfen, ob ein Neubau auf dem Gelände des bisherigen Wertstoffhofes am Gymnasium nicht die sinnvollere Alternative wäre. Der Wertstoffhof soll zum neuen Bauhof umziehen. Auch „weitere mögliche Standorte“ für eine neue Stadthalle sollten geprüft werden. Bis Ende des Jahres 2022 solle eine Mängelliste angefertigt werden, und zusätzlich „sollen die in den nächsten 25 Jahren anstehenden Sanierungsmaßnahmen (z. B. neue Dacheindeckung) auf Basis des aktuellen Kostenniveaus abgeschätzt werden.“

Alle Aufgaben müssten laut SPD-Antrag bis März 2023 in einem Pflichtenheft erfasst werden. „Ein Neubau verschlingt mehrere Millionen Euro, aber das wird die alte Stadthalle in den nächsten 25 Jahren ebenfalls tun“, argumentieren die Sozialdemokraten.

