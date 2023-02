Schneiderfahrt ins Erdbebengebiet: Helfer muss abbrechen - und lobt türkische Behörden

Hilfseinsatz endet vorzeitig

Mit der Hilfsorganisation Navis ist Florian Solfrank aus Grafing ins türkische Erdbebengebiet gereist. Der Hilfseinsatz endete früher, als gedacht.

Grafing/Türkei – Eine Mission, von der man unverrichteter Dinge zurückkommt, muss kein Fehlschlag sein. So in etwa lautet das Schlussfazit der Hilfsorganisation Navis aus Moosburg (Kreis Freising), deren ehrenamtliche Einsatzkräfte am Donnerstag nach rund fünf Tagen Einsatz im türkischen Erdbebengebiet wieder in München gelandet sind. Mit dabei war Florian Solfrank aus Grafing, im zivilen Leben Tiefbau-Spezialist im städtischen Bauamt.

„Wir waren dort, haben es live und in Farbe gesehen, und ich muss sagen: Die türkischen Jungs haben das klasse gemacht“, erzählt Solfrank der EZ im Nachgang. Und er sagt: „Wir haben uns an die Anforderung gehalten. Die Situation dort war eine andere. In ein paar Tagen kann viel passieren.“

Trinkwasser und Verletzten-Versorgung: Der Hilfsplan für die Türkei

Florian Solfrank, ausgebildeter Rettungssanitäter und Kommandant der Elkofener Feuerwehr, kümmert sich bei Navis etwa um den Aufbau einer Trinkwasser-Filteranlage, erzählt er. Darin, und in der Schnellversorgung Verletzter liege die Expertise der Hilfsorganisation. Mit dieser Vorgabe seien die Helfer über Istanbul und die Millionenstadt Gaziantep Richtung Epizentrum des verheerenden Erdbebens vom 6. Februar vorgedrungen.

In der stark betroffenen Region Hatay und der dortigen Stadt Samandağ unweit der syrischen Grenze seien die Menschen verzweifelt angesichts der vielen Todesopfer und der Zerstörung ihrer Häuser, berichtet der Grafinger. Beeindruckend sei aber die Gastfreundschaft gewesen – die erdbebengebeutelten Türken hätten etwa Orangen von den Bäumen gepflückt, um den Helfern etwas anbieten zu können. Solfrank erzählt von einem Nachbeben der Stärke 3,8 unter seinen Füßen, das die Einheimischen um die noch stehen gebliebenen Gebäude bangen ließ.

Türkischer Katastrophenschutz packt an

Aber seitdem die Vorhut der Hilfsorganisation vor Ort gewesen sei, habe die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD eigenständig die Versorgung der Erdbebenopfer und den Bau einer Zeltstadt in einem örtlichen Fußballstadion vorangetrieben. „Wir konnten unsere Kernkompetenzen nicht ausspielen“, sagt Florian Solfrank.

+ Einsturzgefährdetes Haus in Samandg. © Florian Solfrank

Die etwas mehr als ein Dutzend Navis-Helfer reisten wieder ab und warten nun auf den Rücktransport ihrer zehn Tonnen schweren Ausrüstung. Die Flüge habe die Türkei als anforderndes Land bezahlt, sagt Solfrank. Trotzdem sei der finanzielle Aufwand für den Einsatz, der sich dann auf kleinere Hilfsleistung beschränkt habe, immens gewesen, sagt Navis-Vorstand Thomas Geiner.

Spendengelder und der Blick aufs Ahrtal

Man setze die geflossenen Spendengelder effektiv und verantwortungsvoll für die Erdbebenopfer ein, betont der Verein. Dass nicht alles nach Plan laufe, sei bei einem betroffenen Gebiet der Größe Süddeutschlands normal, sagt Vorstand Greiner. Und der Grafinger Florian Solfrank ergänzt: „Mit Blick aufs Ahrtal sollten wir uns da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.“

