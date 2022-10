Stadthalle: Künstlerischer Leiter schmeißt hin

Von: Michael Acker

Hört auf: Stadthallen-Chef Sebastian Schlagenhaufer. pke © PETER KEES

Sebastian Schlagenhaufer, seit Ende 2015 künstlerischer Leiter der Grafinger Stadthalle, schmeißt hin. Der 42-jährige hat gekündigt.

Grafing - Sebastian Schlagenhaufer mag nicht mehr. Er scheidet Ende November als städtischer Angestellter aus, wie er der Ebersberger Zeitung sagte. Schlagenhaufer wechselt nach München ans Museum Fünf Kontinente. Er wolle noch einmal etwas Neues machen.Für die Grafinger Kulturszene bedeutet das einen herben Rückschlag.

Bürgermeister sei nicht begeistert gewesen, als er die Nachricht vernahm

Schlagenhaufer, der selbst Künstler ist, hatte in den knapp sieben Jahren seines Wirkens viel frischen Wind in die Stadthalle gebracht, immer wieder mit neuen Programmformaten auf sich aufmerksam gemacht und vor allem Lokalkolorit in den Vordergrund gestellt, was vom Publikum goutiert wurde. Bürgermeister Christian Bauer sei nicht begeistert gewesen, als er von seiner Entscheidung erfahren habe, so Schlagenhaufer.

Stadthalle: Mit Entscheidung des Stadtrats nicht einverstanden

Es ist ein offenes Geheimnis, dass der 42-Jährige mit der Entscheidung des Stadtrats nicht einverstanden war, die Halle „minimalzusanieren“. Ganz offen hatte er sich in der Endlos-Debatte, was mit dem von Brandschutzmängeln geplagten Bauwerk geschehen solle, für einen Neubau ausgesprochen. Gehör fand er bei einer Mehrheit des Stadtrats nicht.

Noch bis 10. November zieht Schlagenhaufer das Stadthallenprogramm durch, dann ist er weg. Coroana und der damit verbundene Stillstand des öffentlichen Lebens seien eine Zäsur gewesen. Da habe er Zeit zum Nachdenken gehabt. Und da sei auch der Entschluss gereift, noch einmal etwas Neues zu machen.

