Grafings „klimapositives“ Haus

Von: Michael Seeholzer

Alles zehn Wohnungen des neuen Hauses in der Bürgermeister-Schlederer-Straße sind bereits vermietet. © Rossmann

Katholisches Siedlungswerk weiht Holzgebäude mit zehn Wohnungen ein.

Grafing – Schon einmal hat das katholische Siedlungswerk in Grafing Geschichte geschrieben: Hier entstand in der Bürgermeister-Schlederer-Straße 1958 einer seiner ersten Sozialbauten überhaupt. Damals war das Siedlungswerk noch ein Verein. 1996 wurde auf GmbH umfirmiert. Das Grafinger Gebäude musste 2020 abgerissen werden. „Es war nicht sanierungsfähig“, berichtete Geschäftsführer Stefan Geissler am Montag anlässlich der Einweihung des modernen Nachfolgebaus. Und dieses Gebäude ist das Vorzeige- und Modellprojekt des Siedlungswerks.

Welche Bedeutung dem Bau beigemessen wird, wurde daran deutlich, dass nicht nur beide Geschäftsführer, Stefan Geissler und Bernd Weber, die Einweihung begleiteten, sondern der Generalvikar des Erzbistums, Christoph Klingan selbst die Segnung vollzog. Ihm assistierte der Grafinger Stadtpfarrer Anicet Mutonkole-Muyombi. „Die Kirche baut wertig, schlicht, schön“, sagte Klingan, der den Bewohnerin in ihrem neuen Heim „ein schönes Leben“ wünschte.

Gebäude liefert durch Solarenergie mehr Strom als es braucht

Alle zehn Wohnungen sind bereits vermietet, verteilen sich auf drei Etagen und sind im Erdgeschoss barrierefrei. „Wir schöpfen die marktwirtschaftlichen Mieten bei weitem nicht aus“, informierte Weber und attestierte dem Projekt in der Entstehungsphase „zeitweise einen kurvenreichen Weg“. Denn die Kirche betritt mit dem Neubau in Grafing Neuland. Sie kombiniert sozialen mit klimagerechtem Wohnungsbau. Geheizt wird mit Holzpellets samt Partikelabscheider, das ganze Haus ist aus Holz, eine Zisterne zur Regenwassernutzung setzt den ökologischen Anspruch im Außenbereich um, am Dach liefert eine Photovoltaikanlage Strom.

Im Zusammenspiel aller Faktoren ist Beeindruckendes gelungen: Dadurch, dass 300 Kubikmeter Holz verbaut wurden, wird der Atmosphäre dauerhaft eine große Menge CO2 entzogen. Weil das Gebäude aber durch die Installation einer Solaranlage mehr Energie liefert als zu seiner Herstellung und seinem Betrieb notwendig ist, ist die Bilanz „klimapositiv“, rechnete Geissler vor. Seine Kalkulation geht dabei von einem Zeitraum von 50 Jahren aus und umfasst auch den Aufwand für die dann vielleicht fällige Entsorgung der verwendeten Baumaterialien.

Modellprojekt im Sinne der Schöpfungsverantwortung

Mit der Gebäudelüftung wurde eine Wärmerückgewinnung verbunden. Auf eine Tiefgarage wurde verzichtet, die Autos der Bewohner kommen in Carports unter. Durch den Neubau wurde die Wohnfläche des Altbestandes fast verdoppelt und zwar „ohne zusätzlichen Baulandverbrauch“, rechnete Geissler vor. Er bedankte sich bei der Stadt Grafing, die durch 3. Bürgermeisterin Regina Offenwanger vertreten war, für die zügige Bearbeitung des Bauantrags.

Ganze zwei Monate habe die Stadt dafür gebraucht. „Ich würde mir wünschen, dass das in anderen Kommunen auch so wäre“, meinte Geissler. „Es ist ein Modellprojekt im Sinne der Schöpfungsverantwortung“ betonte Klingan bei der Segnung des Hauses und ein Zeichen dafür, dass die „Kirche mit Lebensraum verantwortlich umgeht“. Obwohl das katholische Siedlungswerk aktuell den Bau von 200 Gebäuden vorantreibt, ist das Grafinger Haus doch etwas Besonderes, nämlich ein „Projekt Zukunft“, wie der Generalvikar betonte. Mit seiner „freiwilligen Mietpreisbremse“ beweise das Siedlungswerk, dass „kirchlicher Auftrag auch etwas kosten darf“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Joachim Pillich. Das Projekt könne ein „Vorbild für staatliche und private Bauträger sein“, so Klingan.

