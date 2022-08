Grafing: Söder kommt heuer zur Leonhardifahrt

Ministerpräsident Markus Söder (li.) und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (hier bei einer Baumpflanzaktion in Grub im April) werden an der Leonhardifahrt 2022 in Grafing teilnehmen.

Traditionsveranstaltung seit über 300 Jahren

Ministerpräsident Söder kommt zur diesjährigen Grafinger Leonhardifahrt und hat Kabinettskollegin Kaniber „im Gepäck“. Eingefädelt habe diese „Freude und Ehre“ der Grafinger CSU-Landtagsabgeordete Thomas Huber, sagt Bürgermeister Christia Bauer (CSU).

Grafing – Zum ersten Mal in der über 300-jährigen Geschichte der Grafinger Leonhardifahrt wird ein bayerischer Ministerpräsident an dieser Veranstaltung teilnehmen. „Auf Vorschlag und Vermittlung unseres Landtagsabgeordneten Thomas Huber ist es gelungen, Dr. Markus Söder als Ehrengast für das Traditionsereignis am 30. Oktober 2022 zu gewinnen“, teilt Grafings Bürgermeister Christian Bauer (CSU) mit: „Es ist uns Freude und Ehre zugleich, den höchsten politischen Vertreter der Bayerischen Staatsregierung zu diesem Anlass in Grafing zu begrüßen“. Dabei werde Söder nicht der einzige Vertreter der Staatsregierung sein: Auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber habe ihr Kommen zugesagt, heißt es aus dem Rathaus. Sie war bereits für vergangenes Jahr vorgesehen und musste coronabedingt ihre Teilnahme um ein Jahr verschieben.

Eintrag ins Goldene Buch

Beide Persönlichkeiten, so Bauer, werden sich zuvor im Rahmen eines Empfangs um 9 Uhr im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt Grafing eintragen.

Wieder tausende Besucher erwartet

Die Leonhardifahrt, die jedes Jahr am letzten Sonntag im Oktober stattfindet, zählt in religiöser wie auch kultureller Sicht zu den Höhepunkten im Grafinger Veranstaltungskalender. Dabei ziehen viele festlich geschmückte Pferde und Truhenwagen an tausenden Besuchern durch die Grafinger Innenstadt und dessen barocken Marktplatz vorbei. Dazu gibt es anschließend ein Rahmenprogramm auf dem Grafinger Marktplatz mit Ständen, die für das leibliche Wohl sorgen.

Diese Tradition geht nachweislich auf das Jahr 1708 zurück und hat seinen Ursprung in der Verehrung des Heiligen Leonhard, der als Patron der Nutztiere gilt.

