Sozialer Wohnungsbau in großem Stil in Grafing

Von: Michael Seeholzer

Auf diesem Areal sollen in Grafing an der Aiblinger Straße Sozialwohnungen entstehen. © Stefan Rossmann

Die Grundstückspreise im Landkreis Ebersberg sind zu einem enormen Kostentreiber geworden. Das spüren auch die Kommunen, die sozial gebundenen Wohnraum schaffen wollen. Dazu wären sie sogar verpflichtet, denn Wohnen gehört zur Daseinsvorsorge.

Grafing - Dass die Stadt Grafing vor 20 Jahren an der Aiblinger Straße ein Grundstück zum Preis von Agrarland kaufen konnte, erweist sich jetzt als Glücksgriff. Im Bauausschuss gab es trotzdem ein gespaltenes Meinungsbild und sogar skurrile Wortmeldungen dazu.

Grafinger Vorgehen könnte als Blaupause dienen

Das Vorgehen der Stadt könnte anderen Kommunen im Landkreis als Blaupause dienen. Einen Miteigentumsanteil des knapp 6000 Quadratmeter großen Areals erwarb die Stadt damals direkt, die andere Hälfte kam im Zuge einer Zwangsversteigerung in den Besitz der Kommune. Durch das neue Baugebiet an der Pfarrer-Aigner-Straße wurde diese angrenzende Fläche dann zum Bauerwartungsland. Dazu ist bereits ein Bebauungsplan im Verfahren. In der Bauausschusssitzung wurden die Einwände behandelt. Entstehen werden hier sozial gebundene Wohnungen in beträchtlichem Umfang, ein Teil des Areals wird von privater Hand bebaut. Möglich wurde das Projekt auch durch einen Grundstückstausch mit dem Freistaat. Als Träger der Maßnahme wird die BayernHeim auftreten.

Und der pressiert es offensichtlich, weil die Misserfolge der staatlichen Gesellschaft beim Wohnungsbau schon vom Obersten Rechnungshof gerügt wurden. „Die BayernHeim drängelt“, meinte Bauamtsleiter Josef Niedermaier in der Sitzung. Um möglichst viel Wohnraum unterzubringen, werden bei den Häuserblöcken „beträchtliche Wandhöhen“ entstehen. Flachdächer wurden ausgeschlossen, weil sich die Stadt die Möglichkeit von Solarmodulen nicht verbauen wollte. Ganz unproblematisch ist der Standort nicht. „Wir haben da draußen schon eine extreme Lärmbelastung“, räumte Niedermaier ein.

Spezielle Fenster für den Lärmschutz

An der zur Aiblinger Straße zugewandten Seite sollen deshalb spezielle Hafen-City-Fenster in den Gebäuden Abhilfe schaffen. Später wird dieser Straßenzug jedoch verkehrsberuhigt werden. Das sorgte für Kopfschütteln bei Stadtrat Max Graf von Rechberg (CSU). „Wir schießen mit allem,was wir haben, auf Spatzen“, kritisierte er die umfangreichen Lärmschutzmaßnahmen, wenn die Straße später doch verkehrsberuhigt werde. „Wenn wir im Landkreis Windräder haben, dann haben wir Elektro-Autos und die sind leise“, meinte Josef Biesenberger (Grüne). Die Rollgeräusche von Elektrofahrzeugen und Verbrennern seien ab einem Tempo von 20 Stundenkilometern gleich, korrigierte ihn Niedermaier.

Stadträte: „Wir wollen kein Neuperlach schaffen“

„Ich finde, dass wir Gas geben müssen, wir brauchen den Wohnraum“, sprach sich Elli Huber (CSU) dagegen aus, erst die Verkehrsberuhigung der Aiblinger Straße abzuwarten. Claus Eimer (FDP) und Roswitha Singer (Grüne) hatten Bedenken hinsichtlich der Bebauungsdichte und der knappen Abstände der Wohnblöcke zueinander. „Wir wollen kein Neuperlach schaffen“, warnte Eimer. Er und Singer schlugen vor, einzelne Gebäude einzukürzen. „Wir wollen Wohnraum schaffen und Abstände verkürzen? Das beißt sich“, meinte Josef Fritz (CSU) und Fraktionskollege Josef Pollinger gab ihm Recht: Wir verzichten damit auf drei bis fünf Wohnungen, das verstehe ich nicht.“ Noch grundsätzlicher war die Kritik von Walter Schmidtke (Bayernpartei). „Wir haben in Grafing keine Wohnungsnot“, sagte er. „Jeder, der genug Geld hat, kann sich eine Wohnung leisten.“ Schmidte kritisierte auch den Vorschlag der Stadtverwaltung, bei kleineren Wohnungen vom sonst vorgeschriebenen Stellplatzschlüssel abzuweichen – 1,5 Parkplätze pro Wohneinheit. Dass in kleinen Sozialwohnungen vielleicht eine Klientel wohnen könnte, die gar kein Auto habe, ließ Schmidtke nicht gelten. Das heiße ja: „Du verdienst weniger, deswegen brauchst du auch keinen Stellplatz.“

Angesichts des enormen Bedarfs beließ es der Ausschuss bei der vorgeschlagenen, hohen Bebauungsdichte. Jetzt erfolgt die öffentliche Auslegung, parallel dazu werden die städtebaulichen Verträge abgeschlossen.

