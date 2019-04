Der Radl-Rudi hat alles dabei - in seinem kleinen Panda

Die Tage werden wärmer, die Fahrräder kommen aus dem Keller. Zeit für die Radl-Flohmärkte. Aber sind die Räder noch verkehrssicher?

Grafing - Pünktlich zum Start in die Saison lud der SPD-Ortsverein Grafing zu seinem Radl-Flohmarkt auf dem Volksfestplatz an der Jahnstraße ein.

Für alle Fälle gerüstet

Kleinere Reparaturen waren da kein Problem. Schließlich war Rudi Erhart vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub mit von der Partie. Man glaubt kaum, wie viel Werkzeug in dem Fiat Panda des 80-Jährigen Platz hat, der ein Meister seines Fachs ist. Schraubendreher in allen Größen, jede Menge Zangen, Gabelschlüssel und alles, was man in einer Werkstatt braucht!

Alles zu erschwinglichen Preisen

Verkauft wurde von den Flohmarktteilnehmern alles: Vom Rennrad über den S-Bahn-Zubringer bis hin zum qualitativ hochwertigen Mountain-Bike. Alles fand dankbare Abnehmer – und das zu erschwinglichen Preisen.

