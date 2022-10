Auf den Spuren des Bieres: Rucksack-Stadtführungen in Grafing

Von: Raffael Scherer

Teilen

Erfinder der Rucksack-Touren durch Grafing: Stadtführer Thomas Warg (li.) und Bräu Gregor Schlederer. © SRO

Mithilfe eines Rucksacks voller Holzkästchen und Rätsel können sich Schnitzeljäger künftig auf Rundgängen durch Grafing führen lassen.

Grafing – In der Grafinger Schlössl-Gaststätte sitzt eine hübsche, junge Frau und weint. Sie war noch nie in Grafing und versucht dort verzweifelt, ihren Vater zu finden, da sie ohne dessen Erlaubnis nicht ihre große Liebe heiraten darf. Als uneheliches Kind weiß sie von ihrer verstorbenen Mutter nur, dass der Papa ein hoher Herr des Angehörigenrats in Grafing ist.

„Und so helfen wir ihr und klopfen an jeder Haustür und bekommen Hinweise, wer es gewesen sein könnte – falsche wie richtige“, fasst Stadtführer Thomas Warg die neue Krimi-Stadttour „Anno 1660“ zusammen.

Gleich drei verschiedene Varianten

Sie ist eine der drei neuen Stadtführungen, die Warg zusammen mit dem Grafinger Wildbräu-Chef Gregor Schlederer ersonnen hat und ab sofort anbietet. Mit einem Rucksack voller Holzkistchen, verschlossen mit Zahlenschlössern, müssen die Schnitzeljäger durch die Stadt wandern und überall mit den gegebenen Hilfsmitteln wie Kompass oder Landkarte nach Hinweisen zum Öffnen des nächsten Kästchens suchen – und erfahren dabei auch noch etwas über die Historie der Stadt. „Wie Geocaching, aber ohne Smartphone und GPS“, fasst Warg zusammen.

Bei der Ideenfindung für Grafing wurden es vor lauter Reichtum an Einfällen dann gleich drei Varianten: Eine „Standardführung“ durch die Stadt, in der ein verschollener Lastkraftwagen gesucht wird, besagte Kriminalführung und: eine „Bierführung“.

Anderthalb Stunden Rätselraten

Über Grafing als Heimat der ältesten Privatbrauerei der Welt, gibt es viel zu erzählen: Auf der Spur des Bieres, beginnend an der Bronzesäule hinter dem Rathaus, zeigt die Rucksacktour, wie seit der Erfindung des Bieres aus den vier Brauereien in Grafing durch Heirat, Kauf und Marktentwicklung schließlich der heute bekannte Wildbräu wurde. „Unser Gregor ist ja mit allen Brauereien, die im Ort waren, irgendwie verwandt“, sagt Warg und klopft dem Brauereichef schmunzelnd auf die Schulter.

Etwa anderthalb Stunden dauern die Führungen jeweils, je nach dem, wie schnell die Menschen unterwegs sind und wie lange sie für das Rätselraten brauchen, so das Duo. Doch in der Not gibt es immer noch Notfallkästchen und eine Rufnummer, wenn man wirklich gar nicht mehr weiterkommt, erklären die beiden. Schließlich stehe der Spaß dabei im Vordergrund.

Führungen können bereits gebucht werden

„Wir wollten mit den Führungen unterschiedliche Leute ansprechen, vor allem Jüngere, die bei Stadtführungen sonst überhaupt nicht mitgehen“, so das Konzept von Warg. Während sich Schlederer um das Equipment im Rucksack kümmerte, sorgte Warg dafür, dass alle Fakten in den Führungstexten historisch korrekt sind.

Alle drei Führungen kosten je 20 Euro plus 50 Euro Pfand, für den Rucksack samt Inhalt, und beginnen in der Brauerei. Dort werden die Schnitzeljäger auch am Ende wieder hingelotst, um zum einen den Rucksack abzugeben, aber auch um sich als Belohnung für das Rätsellösen verköstigen zu lassen. Bestellen kann man die Führungen bereits via Whatsapp an die Tel. 0178 65 70 75 3 sowie demnächst über die Website auf www.wildbraeu.de.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.