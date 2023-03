Wieder Programm in der Stadthalle Grafing: Eine Wundertüte voller Kultur-Leckerbissen

Von: Michael Seeholzer

Wollen kulturell voll durchstarten: Veranstalter Wolfgang Ramadan (li.) und Grafings Bürgermeister Christian Bauer in der Stadthalle. © Stefan Rossmann

Es tut sich was in der Stadthalle Grafing: Jede Menge Überraschungen verspricht der neue Kulturmanager Wolfgang Ramadan.

Grafing – „Das haben wir untereinander ausgeheckt. Wir haben einen Bürgermeister, der offen ist für etwas Neues“, grinste Wolfgang Ramadan gestern in der Turmstube den Grafinger Rathauschef Christian Bauer bei einem Pressegespräch an. Ramadan hat eine Künstleragentur und wird künftig damit das Grafinger Kulturprogramm bedienen.

„Ten Years After“ rockt nicht nur für Althippies

Etwas Neues meint in diesem Fall aber etwas besonders Altes. Am 6. Oktober wird in der Grafinger Stadthalle die britische Woodstock-Band Ten Years After auftreten. Ein Hammer –nicht nur für übrig gebliebene Althippies. „Wir hoffen, dass das ein tolles Konzert wird“, freut sich der Bürgermeister schon.

Der Rahmen passt, die Renovierung ist abgeschlossen: „Die Mängel, die 35 Jahre bestanden, haben wir alle behoben, die Stadthalle ist erstmals mängelfrei“, berichtete Bauer. Jetzt gilt es aber, den Grafinger Veranstaltungsort wieder mit Leben zu erfüllen.

Reihe „Vier im Turm“ wird fortgeführt

Dazu, so informierte Ramadan, gibt es zwei Formate, ein großes und ein kleines. Den Auftakt im großen Saal wird der Kabarettist Wolfgang Krebs bestreiten. Er kommt mit seinem Programm „Vergelt’s Gott“ am 24. März nach Grafing. Die Karte kostet 33 Euro. Auch Django Asül wird im Oktober in diesem Rahmen in der Stadthalle gastieren. Die noch vom früheren Stadthallenleiter Sebastian Schlagenhaufer aufgelegte Reihe „Vier im Turm“ wird fortgeführt als „Katz im Sack“.

Es gebe viele Musiker von internationalem Format, die aber keiner kenne, erläuterte Ramadan. In der Turmstube soll ein kleines Publikum sie jetzt kennenlernen können. Knapp 70 Sitzplätze umfasst der Veranstaltungsraum im Obergeschoss der Stadthalle. „Wir haben frisch gemalert“, berichtete Stefan Meilinger von der Verwaltung. Der Raum wirkt dadurch weniger düster.

Wie der Name schon sagt, soll bei der „Katz im Sack“ bis zum Auftritt geheim bleiben, welche Künstler den Abend bestreiten werden. „Es gibt mehr Musik als früher“, verrät Ramadan schon einmal und lässt die Katze dann doch frei, zumindest für den ersten Abend. Den wird der Roots-Reggae-Musiker Wally Warning am 24. Mai in der Turmstube gestalten.

Insgesamt sind sechs verschiedene Vorstellungen geplant, der letzte am Freitag, 1. Dezember. Tickets werden über Ramadans Ickinger Agentur unter brotzeitundspiele.de im Abo noch bis zum 31. März verkauft. Danach gibt es Einzelkarten für zehn Euro ab 1. April unter www.kartenengl.de oder bei Bücher Herzog in Grafing in der Jahnstraße 5a. Wer das ganze Abo nimmt, bezahlt für sechs vergnügliche Abende insgesamt einmalig 50 Euro. Da kann einer nicht viel falsch machen, auch wenn Ramadan sagt: „Das wird die absolute Überraschungsshow.“

Turmstube soll bei Veranstaltungen bewirtet werden

Bauer kündigte an, dass die Turmstube bei den Veranstaltungen bewirtet wird. „Wir müssen unser Publikum erst einmal zurückgewinnen“, weiß Ramadan. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit würden immer noch 50 Prozent Resonanz fehlen. Zu der Veranstaltung mit Wolfgang Krebs hätten sich inzwischen allerdings fast 300 Personen Tickets gekauft. „Wenn wir die 300 im Durchschnitt der Veranstaltungen schaffen, sind wir im Plus“, hat Bauer ausgerechnet.

Derzeit haben sich für das große Format, also Veranstaltungen im Saal, schon 100 Abonnenten ihre Tickets gesichert. „Ich bin sicher, dass wir das hinbekommen, ohne dass wir den Haushalt belasten müssen“, meint der Rathauschef.

In der „Katz im Sack“ werden bekannte Namen genauso zum Zug kommen wie Nachwuchs und Lokalmatadore. Und weil an diesen Abenden in der Turmstube immer mehrere Personen auftreten, entscheidet das Publikum mit seiner Resonanz auch, welcher der Auftretenden später mit einem Soloprogramm engagiert wird. „Die Turmstube ist eine Bereicherung des Kulturangebots der Stadt, gleichzeitig aber auch ein Beitrag zur Nachwuchsförderung“, erklärt Ramadan sein Konzept.

