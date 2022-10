Verkehrsumleitung in Grafing: Bypass-Anlieger wollen nicht Verlierer sein

Von: Michael Seeholzer

Ortsdurchfahrt von Nettelkofen: Die Menschen, die hier leben, fürchten, sie könnten durch eine Verkehrsberuhigung des Grafinger Marktplatzes benachteiligt werden. © Stefan Rossmann

Der Grafinger Stadtrat beschließt eine Entlastung des Marktplatzes. Dazu muss er den Verkehr umleiten. Das gefällt nicht allen.

Grafing – Immer wenn irgendwo Straßenverkehr umgelagert oder umgeleitet wird, gibt es dabei Gewinner und Verlierer. Ein Gewinner steht nach der jüngsten Stadtratssitzung in Grafing schon fest. Es ist der Marktplatz, der mit einer Reihe von Maßnahmen vom Durchgangsverkehr befreit werden soll. Aber die Anlieger der Straßen, die diesen Verkehr aufnehmen werden, wollen nicht die Verlierer sein.

Manchen geht es dabei jedoch nicht schnell genug. Gleich drei Bürgeranfragen hatten vor Eintritt in die Tagesordnung die künftige Verkehrsführung zum Thema. „Mittlerweile ist es unerträglich geworden“, beschwerte sich ein Anlieger über den Verkehr in der Aiblinger Straße. Wenn’s nach ihm ginge, würde die Aiblinger Spange, also eine Abzweigung von der Glonner zur Aiblinger Straße vor dem Ortseingang von Grafing lieber heute als morgen gebaut.

Grundeigentum als größtes Problem

Denn angesichts der Entlastungspläne für den Marktplatz stand für ihn fest: „Sie beschließen Sachen, die die Belastung in der Glonner Straße und in der Aiblinger Straße erhöhen“, sagte er an die Stadträte gewandt. Eine Bürgerin forderte, die Aiblinger Spange müsse noch vor einer weiteren Siedlungsentwicklung gebaut werden, weil sie sonst unter Umständen überhaupt nicht mehr realisierbar sei.

Bürgermeister Christian Bauer meinte, dass die Stadt dazu erst die entsprechenden Grundstücke erwerben müsse, was nicht immer ganz einfach sei. Auch die Nettelkofener Bürger sind in Sorge, dass die schon gemachten Zusagen, der Verkehr werde künftig durch ihren Ort nicht ungebremst durchfließen, doch nicht eingehalten werden. Hannes und Rita Obermaier verwiesen in diesem Zusammenhang auf die Kompromissbereitschaft ihrer Familie, die als Grundeigentümer der Umfahrung von Grafing durch Nettelkofen nicht im Weg stehen wollte.

Versprechungen des Straßenbauamts sollen gehalten werden

Sie erinnerten aber an vom Straßenbauamt gemachte Versprechungen. Durchgehend Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt wird dabei nicht herauskommen, war der Debatte zu entnehmen. Aber dass auch auf Staatsstraßen an besonderen Gefahrenpunkten nur mit 30 Stundenkilometern durchgefahren werden kann, beweise ein Beispiel in Straußdorf, sagte Bauamtsleiter Josef Niedermaier.

Die Marktplatzentlastung wird durch drei Maßnahmen zustandekommen (wir berichteten). Im Einzelnen: Die Gartenstraße wird zur direkten Verbindung zwischen der Glonner Straße und der Bahnhofstraße ertüchtigt. Eine zweite Verbindung zwischen der Bahnhofstraße und der Glonner Straße wird durch die Verlängerung des Oberangers erreicht. Problem dabei ist der dortige kleine Bahnübergang, der dafür verlegt werden muss. Dritter Bypass ist die westliche Verbindungsstraße zwischen der Glonner Straße und der Aiblinger Straße, die sog. „Aiblinger Spange“.

Neue Absichtserklärung des Gremiums

Dafür wird dann am Marktplatz die Abbiegespur von der Sparkasse Richtung Bahnhof gesperrt. Damit alle Bürgeranliegen bei dieser Verkehrsrochade gleichermaßen berücksichtigt werden, gibt es keine Priorisierung. Dazu wurde in den Beschluss ein neuer Passus aufgenommen, nachdem das Thema bereits kurz vorher im Bauausschuss behandelt worden war.

Neu ist damit folgende Absichtserklärung, zu der sich das Gremium verpflichtet hat: „Ziel der Stadt ist es, alle drei Einzelmaßnahmen gleichberechtigt und unabhängig voneinander umzusetzen.“ Es bestehe keine Umsetzungsrangfolge. Jede Einzelmaßnahme sei aber auch bei isolierter Durchführung „verkehrswirksam und schafft eine angemessene Entlastung der Innenstadt“. Dann wird auf dem Marktplatz Tempo 30 gelten.

