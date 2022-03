Auf ein Zeichen: An diesem Stammtisch hört man mit den Augen zu

Von: Michael Seeholzer

Teilen

„Am Anfang steht immer das Hallo“ – Beim Gebärdenstammtisch in Grafing sitzen (v.li.) Kolja Schulin, Roland Kühnlein, Susanna Weber-Kühnlein, Florian Eberl, Stylianos Malefakis. Neue Besucher – auch Hörende – sind herzlich eingeladen. Geratscht und gelacht wird wie an jedem Stammtisch über Gott und die Welt. © Peter Kees

Der Gebärden-Stammtisch in Grafing richtet sich nicht nur an Gehörlose, sondern an jeden, der kommen möchte. Die Hürden sind kleiner, als man meinen möchte.

Grafing – Einen Stammtisch für Gehörlose gibt es in Grafing, der sich jeden 1. Mittwoch im Monat im „Il Ristorante“ am Marktplatz trifft. Organisiert hat ihn Kolja Schulin. Im Interview erzählt der 37-Jährige, wer dort vorbeischaut und worüber dann geredet wird.

- Herr Schulin, wie kam der der Gebärden-Stammtisch zustande und wie lange gibt es ihn schon?

Solche Stammtische gibt es in München schon länger. Da ich mehr Übung in der Gebärdensprache haben und nicht immer nach München fahren wollte, habe ich letzten Herbst mit den zwei Dolmetschern aus der Region den Treff gegründet. Vielen Stammtischbesuchern ging es ähnlich, und Corona hat ganz schön viele Veranstaltungen und Stammtische einschlafen lassen. Da war das Bedürfnis groß, sich in Gebärdensprache mit anderen auszutauschen.

Ein Stammtisch in Zeichensprache - aber nicht nur für Gehörlose

- In der Vorbereitung auf unser Gespräch haben wir per Telefon miteinander gesprochen. Das heißt, am Stammtisch sitzt zumindest auch einer, der nicht gehörlos ist. Gibt es da unterschiedliche Grade?

Bei diesem Stammtisch sind dabei: Voll Gehörlose, Schwerhörige mit Hörgerät, die können sich in ruhiger Umgebung einigermaßen unproblematisch unterhalten, und Hörende, die die Gebärdensprache erlernt haben. Dazu gehören auch Dolmetscher, Personen die mit gehörlosen Menschen arbeiten und leben, oder deren Familienmitglieder gehörlos sind. (Das Gehör wird bei jedem Menschen getestet. Kurz nach der Geburt und später, bei Auffälligkeiten. Dann werden die Schwächen in Graden angegeben. Das geht nach Prozent. Umso höher, umso schlechter das Gehör.)

Gebärdensprache: eigene Vokabeln, eigene Grammatik

- Die Kommunikation der Stammtischler und Stammtischlerinnen funktioniert über die Gebärdensprache. Wie lange braucht man, bis man die erlernt hat und fließend beherrscht?

Das ist eine schöne Frage: Es ist eine Fremdsprache, die ihre eigenen Vokabeln und ihre eigene Grammatik hat. Jeder kann sich schnell darauf einlassen. Nehmen wir mal den Italien-Urlaub oder man ist in China. Automatisch arbeitet man hier mit Händen und Füße“, um an sein Ziel zu kommen. Die Gebärdensprache ist natürlich aufwendiger, aber wenn man sich darauf einlässt, ist es eine sehr schöne Fremdsprache. Der eine erlernt sie schnell, der andere braucht dafür viel Zeit und viel Übung. Zwei Jahre braucht man aber schon.

- Wann erlernt man diese Art der Kommunikation am leichtesten?

Es gibt viele spannende Bücher, die berichten, dass alle Eltern mit ihren Kindern erst mal mit der Baby-Zeichensprache anfangen sollten, weil diese vor der Lautsprache vom Kind umgesetzt werden kann. Also umso früher, umso besser. Aber es spricht nichts dagegen, auch im hohen Alter noch die Gebärdensprache zu erlernen.

In München spricht man anders als in Stuttgart oder Hamburg

- Gibt es in der Gebärdensprache auch Dialekte und unterschiedliche Sprachen, oder ist sie international?

Ja, es gibt Dialekte. In München spricht man anders als in Stuttgart und wieder anders in Hamburg. Aber der Vorteil ist, es ist eine bildliche Sprache. Somit ist ein Auto in München das wackelnde Lenkrad und in China auch. Das bedeutet: Gehörlose können sich viel schneller international unterhalten als Hörende. Es gibt aber auch die Internationale Gebärdensprache: Die International Sign. Aber nicht jeder beherrscht diese Form.

„Magst eine Pizza?“, fragt Roland Kühnlein (re.). Susanna Weber-Kühnlein würde lieber eine teilen und antwortet: „Die Hälfte!“ © Peter Kees

Die Themen unterscheiden sich nicht besonders von anderen Stammtischen

- Was ist momentan das beherrschende Thema am Stammtisch in Grafing, und unterscheiden sich die Themen überhaupt von einem Stammtischgespräch, an dem Hörende sitzen?

Das ist das Schöne. Es sind normale Menschen, also auch normale Themen: Corona, Krieg, aber auch Freizeit, Kultur, Urlaub, persönliche Anliegen und vieles, vieles mehr.

- Wie viele regelmäßige Besucher kommen zum Stammtisch in Grafing und wo sind die nächsten ähnlcihen Stammtische?

Wir sind etwas über 20 Personen. Davon sind eigentlich immer so zehn bis 15 Leute da. In Wasserburg und München gibt es ähnliche Stammtische. Hier im Landkreis ist uns nichts bekannt.

- Am Stammtisch werden gerne Witze erzählt. Wie ist das am Stammtisch der Gehörlosen? Werden da vielleicht sogar Witze über Gehörlose erzählt – oder ist diese Frage ungebührlich?

Natürlich gibt es auch lustige Geschichten und auch Witze. Aber sie sind für Hörende oftmals ungewohnt und somit auch nicht so witzig. Bei Hörenden erzählt man ja auch keine Geschichten, wo die Pointe darauf liegt, dass er hörend ist. Ich denke das ist bei Gehörlosen ebenso. Sie haben ihre Witze und sind auch sehr kommunikativ, aber mir ist noch kein Witz bekannt, dessen Pointe auf die Gehörlosigkeit abzielt.

„Am Anfang steht immer das Hallo.“

- Wer die Gebärdensprache beherrscht, hat eine besondere Qualifikation. Können die Stammtischler in Grafing das beruflich nutzen, etwa als Dolmetscher bei Bürgerversammlungen?

Es gibt den Beruf Gebärdensprachdolmetscher, mit Ausbildung und Prüfung und allem Drum und Dran. Davon gibt es in Grafing sogar zwei und eine in Bad Aibling. In München auch noch mehr. Die kann man über das Internet finden und buchen. Bei solchen Veranstaltung muss halt daran gedacht werden, auch einen Dolmetscher zu bestellen. Auf jeden Fall eine schöne Sache und eine Wertschätzung aller Menschen.

- „Hier sitzen die, die immer hier sitzen“ steht oft auf Stammtischschildern in Wirtshäusern. Wie ist das beim Gehörlosenstammtisch, darf man sich da einfach dazusetzen?

Natürlich, kommt dazu und fragt nach! Kommunikation ist immer möglich. Wenn ihr nicht wisst, wie man ein Gespräch beginnt: Am Anfang steht immer das Hallo. Einfach mit der Hand winken und dazu „Hallo“ sagen. Fertig.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

(Zur Person: Kolja Schulin)

„Ich arbeite im Berufsbildungswerk München mit Schwerpunkt Hören und Sprache. Das bedeutet, jeder mit einem Handicap im kommunikativen Bereich kann bei uns seine Erstausbildung machen für den ersten Arbeitsmarkt. Im Klartext: Jugendliche, die schwerhörig, gehörlos sind oder hörende Autisten können bei uns eine Ausbildung machen z.B. zum Maler, Bürokaufmann, Industriemechaniker oder zum Kfz-Mechatroniker. Ich bin einer von drei Ausbildern in der Kfz-Abteilung. Daher arbeite ich mit Menschen, die Gebärdensprache benutzen.“