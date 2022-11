Unfallflucht dank anonymem Abschlepper

Von: Josef Ametsbichler

Mit zurückgelassenen Fahrzeugteilen sucht die Polizei nach einem Unfallflüchtigen, der bei Grafing einigen Schaden angerichtet hat.

Grafing - Mehrere Verkehrszeichen beschädigt und damit einen Sachschaden von rund 1000 Euro angerichtet hat ein Unbekannter zwischen Grafing und Straußdorf. Obwohl sein Fahrzeug offenbar feststeckte, schaffte er es, aus der Situation eine Unfallflucht zu machen.

Die Polizei rekonstruiert den Unfall bislang so: Aus unbekannten Gründen kam ein Fahrzeug in der Nacht zum Samstag, 26. November, von Grafing kommend auf der Staatsstraße 2080 Richtung Straußdorf in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurden mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Zusätzlich entstand ein Flurschaden.

Wohl mit landwirtschaftlicher Maschine abgeschleppt: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Anschließend entfernte der Unfallverursacher sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Fahrzeugteile sichergestellt

Die Beamten vermuten, dass das Fahrzeug mit einer landwirtschaftlichen Maschine abgeschleppt wurde. An der Unfallstelle seien mehrere Fahrzeugteile sichergestellt worden. Diese werden nun untersucht.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebersberg (Telefonnummer 08092/8268-0) zu melden.

