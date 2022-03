Während nebenan die Gäste sitzen: Zigarettenautomat aus Gaststätte geklaut und aufgebrochen

Ein dreister Diebstahl hat sich am Donnerstagabend in einer Gaststätte bei Grafing ereignet: Dort verschwand ein Zigarettenautomat während der Öffnungszeit.

Landkreis - In einer Gaststätte in Straußdorf bei Grafing war ein mobiler Zigarettenautomat aufgestellt - bis am vergangenen Donnerstag, 17. März, ein bislang unbekannter Täter das Gerät entwendete. Das bestätigte die Polizei Ebersberg nun auf Anfrage der EZ-Redaktion.

Automat auf Rollen bekommt Beine und verschwindet, während nebenan die Gäste sitzen

Besonders dreist bei dieser Tat: Der Automat, der sich auf Rollen befand, verschwand während der Öffnungszeit der Gaststätte zwischen 17.30 und 21 Uhr, als nebenan normaler Gastbetrieb herrschte. Vermutlich wurde er mit Hilfe einer Schubkarre entwendet, das vermuten jedenfalls die Beamten. So sei das Gerät ans Ende der Moosstraße in Straußdorf verbracht und wahrscheinlich dort an dem abgelegenen Ort auch aufgebrochen worden.

Fund am nächsten Tag: Automat zerstört und ausgeplündert

Dort, Richtung Filze, wurde der Automat tags darauf gegen Freitagmittag zufällig im Feld liegend aufgefunden. Der Zigarettenautomat war aufgebrochen und vollkommen leer zurückgelassen worden, meldet die Ebersberger Inspektion.

Tatwerkzeug Schubkarre? - Polizei sucht Zeugen

Derzeit sei weder die Höhe des Sachschaden noch der Wert des gestohlenes Bargeldes bzw. der Zigaretten bekannt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird von den Ermittlern gebeten sich unter Tel. 08092/8268-0 an die Polizeiinspektion Ebersberg zu wenden.

