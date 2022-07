Platzmangel am Grafinger Waldfriedhof: Stück Dobelwald muss verschwinden

Von: Michael Seeholzer

Um den Grafinger Waldfriedhof zu erweitern, muss ein weiteres Stück Dobelwald verschwinden. © Stefan Rossmann

In absehbarer Zeit ist kein Platz mehr für Urnen auf dem Grafinger Waldfriedhof. Das will die Stadt nun ändern.

Grafing – Sie sind zwar nicht groß, aber trotzdem ist in absehbarer Zeit kein Platz mehr für Urnen auf dem Grafinger Waldfriedhof. Die Areale für Urnenbestattungen werden in zwei bis drei Jahren schon zur Neige gehen, warnten Mitarbeiter des Grafinger Friedhofs. Das war eine Überraschung. Denn eigentlich war die Verwaltung davon ausgegangen, dass „nur noch langfristig ein Erweiterungsbedarf“ besteht.

In der jüngsten Bauausschusssitzung bestätigte Bürgermeister Christian Bauer (CSU) jedoch: „Trotz geänderter Bestattungsformen kommen wir an unsere Grenzen.“ Jetzt muss es also schnell gehen. Das wird teuer: Die notwendige und offensichtlich überfällige Friedhofserweiterung wird brutto 1,7 Millionen Euro verschlingen. Die Stadt war aber nicht total unvorbereitet. Immerhin konnte schon vor fünf Jahren „in unmittelbarem Anschluss an das Bestandsgrundstück nach Osten zur Schloßstraße“ hin ein Grundstück mit 5500 Quadratmetern erworben werden. Dabei handelt es sich im rechtlichen Sinn um einen Wald, obwohl dort in Teilen vom Vorbesitzer bereits umfangreich Holz eingeschlagen wurde. Der Waldfriedhof wird aufgrund der gesetzlichen Lage seinem Namen also auch im Erweiterungsteil gerecht werden müssen.

Aktueller Trend: Erdgrab mit Urne

Dafür wurde vor zwei Jahren schon einmal ein Landschaftsplaner beauftragt, der Voruntersuchungen durchführte und dem Baugrund erkundete. Der erste Vorentwurf sah aufgrund des stark abfallenden Geländes eine aufwändige Gestaltung mit Terrassen vor. Weil es aber damals noch nicht pressierte, wurde dieser Entwurf verworfen und anschließend geändert. Die Stadträte waren der Ansicht, dass ein Friedwald oder „Naturfriedhof“ ansprechender sei.

Aber auch das Bestattungswesen scheint einem unerwartet schnellen Wandel zu unterliegen: „Man will schon ein Erdgrab, aber mit Urne“, informierte Bauamtsleiter Josef Niedermaier über den aktuellen Trend. „In den nächsten drei Jahren wird es eng.“

Familiengräber werden seltener aufgelöst

Einen weiteren wichtigen Hinweis darauf, warum im Grafinger Waldfriedhof der Platz knapp wird, lieferte Niedermaier auch: „Die Familiengräber werden selten aufgelöst.“ Ein zusätzliches Problem nannte er obendrein: „Wir sind im Wasserschutzgebiet.“ Ideal ist das alles nicht, bestätigte Bauer: „Das ist ein schwieriges Gelände, aber es wird so aufgefüllt, dass es barrierefrei erreichbar ist.“ „Das ist die letzte Erweiterung, die möglich ist“, informierte Niedermaier die Bauausschussmitglieder. Die Grafinger werden sich langfristig darauf einrichten müssen, dass die Bestattungen teurer werden, denn die Gebühren müssen den Aufwand decken.

„Wir haben eine Unterdeckung von 50 000 Euro im Jahr und müssten eigentlich pro Jahr 500 Euro mehr verlangen“, sagte der Rathauschef, gab aber gleichzeitig zu erkennen, dass das ein Gedanke ist, der ihm gar nicht gefällt. Josef Biesenberger (Grüne) hat da weniger Bedenken: „Ich bin dafür, die Gebühren Zug um Zug anzuheben“, sagte er.

Kerschner gibt zu bedenken: Auch arme Leute sterben

Claus Eimer (FDP) meinte in der Debatte, dass das Bestattungswesen in Grafing „durch eine Gebührensatzung lenkbar“ sei. Christian Kerschner (SPD) hingegen gab zu bedenken: „Es sterben auch Leute, die haben nicht so viel Geld.“ Die Stadt solle deshalb „ein bisschen kulant sein, bei den Gebühren“.

Eine richtige Wahl hatten die Mitglieder des Bauausschusses in diesem Fall ohnehin nicht. Die Zeit drängt, weshalb einstimmig beschlossen wurde, dass sich die Verwaltung um eine baldige Genehmigung auf Basis des geänderten Entwurfes bemühen soll.

