Nachspiel mit Sprengkraft: Debatte um Handgranatenreste

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Zwei mal musste in Grafing beim Melak-Weiher gesprengt werden. © Josef Ametsbichler

Gut 750 000 Euro kostet die Räumung des mit Sprengstoff verseuchten Melakweihers in Grafing. Die ist abgeschlossen – doch nun gibt es Streit.

Grafing – Schritt für Schritt gelingt am Grafinger Melak-Weiher die Rückkehr zum Idyll. Seit Ende Januar waren dort die Bagger und der Kampfmittelräumdienst am Werk, um den kleinen Teich von Weltkriegsmunition zu säubern. Zwei Mal mussten Sprengkörper vor Ort spektakulär zur Explosion gebracht werden. Derzeit wird die provisorische Baustraße zurückgebaut, das Gelände begrünt, der Weiher langsam wieder mit Wasser befüllt. Das teilt Grafings Bürgermeister Christian Bauer (CSU) auf Nachfrage mit. Alles in Ordnung, möchte man meinen.

Falsch gemeint. „Die Bilanz fällt zwiegespalten aus“, sagt Bauer über die Räumung. „Mir ist wichtig, dass wir es gemacht haben.“ Die Tellerminen, Panzerfäuste, Gewehre und zahllosen Schuss Munition hätten rausgemusst. „Mit solchen Kosten habe ich nicht gerechnet“, sagt Bauer aber auch. Nicht zuletzt weil viel, viel, viel mehr Kriegsmaterial in dem Weiher vor sich hin rostete, als eingangs angenommen, summieren sich die Kosten am Ende auf rund 750 000 Euro. Diese zunächst geschätzte Zahl habe sich nun bestätigt, so der Bürgermeister. Die Stadt sei dabei die rechtlichen Möglichkeiten für staatliche Zuschüsse auszuloten.

Handgranatenreste sorgen für fünfstellige Mehrkosten

Die Räumung des mit Sprengstoff verseuchten Melakweihers in Grafing ist abgeschlossen. Schritt für Schritt gelingt dem Weiher die Rückkehr zum Idyll. © SRO EBERSBERG

Und noch etwas beschäftigt den Rechtsbeistand der Grafinger: Die Altlasten aus der Melak haben nur ein paar Monate nach ihrer Bergung ihre eigenen Altlasten produziert. In dem eigentlich vom Räumdienst zur Entsorgung freigegebenen Schlamm seien Reste einer Handgranate aufgetaucht, berichtet der Bürgermeister. Er ist sich nicht sicher, wie gefährlich diese noch gewesen seien – eine Sprengung habe es aber nicht gebraucht.

Trotzdem verursacht der Fund nun nicht nur Ärger, sondern auch Mehrkosten im hohen fünfstelligen Bereich: Der Entsorgungsbetrieb Zosseder wirft nach EZ-Informationen dem Kampfmittel-Räumdienst vor, das Material nicht gut genug durchgesiebt zu haben. Der weist die Verantwortung von sich, erfuhr die Redaktion. Vielmehr habe das Entsorgungsunternehmen Zosseder das Material, das nur eine Teilfreigabe bekommen habe, nicht wie vereinbart in ein sicheres Endlager gebracht, sondern in eine Wiederaufbereitungsanlage in einem anderen Bundesland. Der Bürgermeister bestätigt, dass der Granaten-Überrest in einer Wiederaufbereitungsanlage aufgetaucht ist. Die Vertragsdetails seien in der Prüfung.

Streit geht wohl vor Gericht

Karpfen tummeln sich im Melakweiher, der von alter Weltkriegsmunition befreit wurde. © SRO EBERSBERG

Die Stadt sitze nun zwischen den Stühlen und habe ihre Anwälte eingeschaltet, sagt Rathauschef Bauer: „Wir streben an, dass keine weiteren Kosten auf uns zukommen.“ Weder die „H.B.S Sprengtechnik und Kampfmittelbeseitigung GmbH“ noch die mit der Entsorgung des durchgesiebten Erdreichs beauftragte Firma Zosseder aus Eiselfing bei Wasserburg äußern sich auf Anfrage der Redaktion. Sprecher beider Unternehmen verweisen am Telefon auf das schwebende Verfahren. Es wird wohl auf einen Gerichtsprozess hinauslaufen – der Stadt Grafing bleibt ein erneutes, unerwartetes Zusatz-Kapitel der teuren und langwierigen Geschichte Melak-Räumung nicht erspart.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.