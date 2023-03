Storchenpaar nistet auf Grafinger Sudhaus

Kürzlich ist dieses Storchenpaar eingetroffen. Es hat bereits mit dem Horst-Ausbau begonnen. © Grünebach

Ein Storchenpaar macht es sich in Grafing gemütlich. Es nistet auf dem Sudhaus der Brauerei Wildbräu. Vogelschützer bitten um Rücksichtnahme.

Grafing – Vor ziemlich genau zwei Jahren haben Martin Ametsbichler von der Brauerei Wildbräu Grafing und Richard Straub vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz einen Storchenhorst auf dem Sudhaus in Grafing angefertigt. Die Feuerwehr half damals bei der Montage. Bereits im vergangenen Jahr zeigten Störche hin und wieder ihr Interesse an der Lokalität. Nun ist ein Storchenpaar eingetroffen und hat auch schon mit dem Horst-Ausbau begonnen, trägt also fleißig Nistmaterial ein, wie Vogelschützer Richard Straub freudig berichtet.

Familienplanung hat begonnen

Auch Familienplanung habe schon beobachtet werden können, sagt der Markt Schwabener. „Besorgte Tierfreunde haben sich sowohl bei der Brauerei, als auch bei mir gemeldet, da vom Sudhaus Dampf aufsteigt und die Störche beeinträchtigen könnte“, so Straub. Der Dampf sei aber völlig gefahrlos und Störche brüteten (freiwillig) noch an ganz anderen Orten. Es seien in dem Dampf keinerlei Schadstoffe enthalten.

Vielleicht müssten die Störche wegen der Bodenheizung nicht 31 Tage brüten, sondern etwas kürzer, so Straub augenzwinkernd. Es sei auch eine Sitzstange angebracht worden, „da auch Storchenkinder manchmal lästig sein können und den Eltern somit ein Ruheplatz zur Verfügung steht. Da können sie den Nachwuchs, aber auch die Umgebung im Auge behalten.“

Hoffen auf Nachwuchs bei den Adebars

Nun hoffe man auf Nachwuchs bei den Adebars, was aber erfahrungsgemäß bei Erstbrütern meistens nicht gleich gelingt. Tierfreunde können die Störche unterstützen, indem sie genügend Abstand halten und ihre Hunde anleinen. Erst im vergangenen Jahr wurde im Schwabener Moos ein Storch gerissen. Am Horst fühlen sie sich sicher und lassen sich auch gerne fotografieren.

