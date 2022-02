Hunde, Schweine, Nager: Zu Besuch im Grafinger Tierversuchslabor

Von: Josef Ametsbichler

An Säugetieren forscht die Firma Nuvisan in Grafing. © Stefan Rossmann

Das einzige kommerzielle Tierversuchslabor im Kreis Ebersberg liegt in Grafing. Die EZ hat die Hunde, Schweine und Nagetiere besuchen können, an denen die Firma Nuvisan Medikamenten-Studien durchführt. Ein Blick hinter die Kulissen einer sonst verschwiegenen Branche.

Grafing – Vom Parkplatz aus ist das Bellen, Jaulen, Japsen schon zu hören. Hinter einer grauen, mehrere Meter hohen Sichtschutzwand am Rand eines Grafinger Gewerbegebiets haben gerade die Versuchshunde Auslauf. Im Grafinger Ortsteil Haidling führt der Pharma-Dienstleister Nuvisan unter anderem Tierversuche zu neuen Medikamenten für Mensch und Tier an speziell für diesen Zweck gezüchteten Beagle-Hunden, Minischweinen, Ratten und Mäusen durch.

Wer hinter die Kulissen des Labors blicken will, kommt ob der nötigen Verrenkungen beinah ins Schwitzen. Vor jedem Tierhaltebereich wartet für menschliche Besucher eine Hygieneschleuse. Blaue Plastik-Überzieher für die Straßenschuhe und ein blassblauer Hygieneoverall, eine Art Ganzkörper-Strampelanzug, sind in den Hunde- und Schweine-Bereichen Pflicht. Bei den Nagern kommen Einweg-Gummihandschuhe und ein Haarnetz dazu. Die Tiere sollen sich bloß nichts einfangen, das Krankheiten auslösen oder Versuchsergebnisse unbrauchbar machen könnte.

Regierung sagt: Gesundheitliche Belastungen für die Tiere „eher nicht zu erwarten“

Nach übereinstimmender Auskunft des Unternehmens und der Regierung von Oberbayern erforscht die Nuvisan in Grafing nicht die Wirkung neuer Medikamente, sondern wie sich die Wirkstoffe über die Zeit im Körper verteilen und wieder ausgeschieden werden. Gesundheitliche Belastungen für die Tiere seien angesichts der dafür verwendeten niedrigen Dosierungen „eher nicht zu erwarten“, so die Aufsichtsbehörde. Auch müsse jeder Medikamenteneinsatz für hausinterne tierärztliche Behandlungen exakt dokumentiert werden und werde, wie das Labor insgesamt, unangemeldet durchs Veterinäramt kontrolliert, erklärt Nuvisan. In dem Grafinger Labor habe es in der Vergangenheit „keine nennenswerten Beanstandungen ergeben“, so die Aufsichtsbehörde. Das Unternehmen halte sich an „hohe Haltungs- und Betreuungsstandards“.

Wie das aussieht, konnte sich die Ebersberger Zeitung vor Ort ansehen. Nach mehrfacher Anfrage erklärte sich die Standortleitung mit einem Reporter-Besuch einverstanden. Fotografieren durfte die Redaktion dabei nicht – mit Verweis auf die Geheimhaltungsvereinbarungen der Firma gegenüber ihrer Geschäftspartner. Auch eigene Fotos stellte das Unternehmen auf Nachfrage nicht zur Verfügung. Davon abgesehen, zeigte sich Nuvisan, Teil einer sonst äußerst schweigsamen Branche, überraschend transparent: Keine Nachfrage blieb unbeantwortet, keine Tür verschlossen, die Freiheit der Berichterstattung gewahrt.

Hunde: Winseln, Heulen und Kläffen

Hinter der Hygieneschleuse weicht der Kaffee-Geruch der Büroräume dem von Hunde-Trockenfutter, grammgenau vorportioniert in mit Hundenamen beschrifteten Edelstahlnäpfen. Als der unbekannte Besucher den Raum betritt, wirft sich ein Schwung neugieriger Schnauzen und Pfoten an die Zwingergitter, unter Kläffen und Jaulen sausen die Beagle-Hunde durch ihre Gehege, in denen sie in Kleingruppen, meist zu dritt, nach Geschlechtern getrennt untergebracht sind. Vereinzelt gibt es Szenen, die eher in gemischtgeschlechtlicher Hundehaltung zu erwarten wären. Vor lauter Aufregung landet ein Urinfleck auf dem fugenlos versiegelten Boden.

Es herrscht ein Winseln, Heulen und Kläffen, das, wenn es aus dem Freilauf-Gehege dringt, die Menschen in der Umgebung aufhorchen lässt. Manche vermuten Höllenqualen dahinter. Für einen Meute-Jagdhund wie den Beagle sind diese Laute in der Gruppenhaltung völlig normale Kommunikation, sagt die Standortleiterin.

Es dauert zwei, drei Minuten, bis sich das Getöse legt. Ein Hunde-Trio tappst um eine Tierpflegerin herum, die Artigkeit mit Streicheleinheiten und einem Leckerli belohnt. Wer an ihr hochspringt, bekommt erst was, wenn wieder Ruhe ist. „Der Hund soll mit uns zusammenarbeiten“, erklärt die Standortleiterin dieses Training, als Stille eingekehrt ist. Zum Schutz vor unberechenbaren Aktionen gegen das Labor bleibt ihr Name ungenannt; der Redaktion ist er bekannt.

Tierärztin sagt: Hunde haben keine Scheu vor Blutentnahme

Die 46-jährige Fachtierärztin für Versuchstierkunde ist gleichzeitig Tierschutzbeauftragte in dem Haus. Sie erklärt, dass die Hunde dank des Trainings und der Vertrautheit mit der Laborumgebung keine Scheu etwa vor einer Blutentnahme hätten; oder vor den gut anderthalb Quadratmeter großen, metallenen Versuchskäfigen zwei Türen weiter. Darin müssten die Hunde für die Versuche manchmal – unterbrochen von kurzen Bewegungspausen – ausharren, laut der Leiterin in der Regel nicht länger als 24 Stunden. So können Kot und Urin vollständig und verunreinigungssicher gesammelt werden. Am Tag des EZ-Besuchs sind die Käfige leer und gereinigt.

Beagle-Hundes sind unter den Versuchstieren in Grafing. © Symbolbild: Panthermedia

An den Türen zu diesen Versuchsräumen zeigen Manometer leichten Unterdruck im Innern an – so entweicht beim Betreten und Verlassen keine Luft. In einem Raum hängt ein Handmessgerät für Radioaktivität griffbereit an der Wand. Um den Weg der untersuchten Wirkstoffe im Tierkörper zu verfolgen, markieren die Forscher sie mit einem radioaktiven Kohlenstoff-Isotop, erklärt die Standortleiterin. „Wesentlich schwächer“ sei die Strahlung als bei vergleichbaren medizinischen Untersuchungen am Menschen. Doch wo mit Radioaktivität umgegangen wird, sind strikte Schutzvorkehrungen notwendig. Das bekannte schwarze, dreiblättrige Flügelrad auf gelbem Dreiecksgrund ist allgegenwärtig, jeder Besucher bekommt eine Strahlenschutz-Unterweisung.

Die meiste Zeit verbringen die 18 Hunde laut Nuvisan in den nüchternen, blank geputzten Zwingerbereichen, jeder Abschnitt für drei Tiere etwa so groß wie eine Einzelgarage. Darin sorgen Streu und Rampen für etwas Abwechslung. Es gibt standardisiertes Spielzeug wie Schnüffelmatten, Gummiringe, Tennisbälle oder Kauhölzer. Durch die vollverglaste Wand zum Außenbereich dringt Tageslicht herein. Die Hundeklappen dorthin seien rund acht Stunden am Tag geöffnet, die Hunde könnten frei entscheiden, ob sie die Zeit draußen oder drinnen verbringen. „Heute ist eher ein Drinnen-Tag“, sagt die Laborchefin mit Blick auf den Schneeregen, der vor der Scheibe auf den grauen Boden niedergeht.

Es sei entscheidend, dass die Tiere die Wahl hätten, wie sie sich beschäftigten. „Ihr psychisches Wohlbefinden ist uns wichtig.“ Eine Wiese gibt es wegen der Kontaminationsgefahr nicht. Echte Natur sehen und spüren die Tiere erst, wenn sie im Alter von fünf, sechs Jahren über eine gemeinnützige Organisation an Privatbesitzer weitervermittelt werden, erklärt Nuvisan. Die Tiere seien gut sozialisiert und hörten auf Namen wie Bruno, Cherry oder Rapunzel, die neuen Besitzer bekämen umfassende Informationen zur medizinischen Vorgeschichte.

Schweine: „ Das ist wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Klo“

Eine Vermittlung als Haustier schwebt der Tierschutzbeauftragten und Standortchefin auch für die neun „Göppingen Minipigs“ vor. Noch ist es nicht soweit. Die erste Schweinegeneration, die die Firma beherbergt, grunzt in Streu und Stroh, darunter der allgegenwärtige fugenlose Boden. Durch matte Milchglas-Scheiben schimmert Sonnenlicht herein. „Das ist wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Klo“, sagt die Chefin und beschreibt einen Halbkreis durch die Bereiche des wieder etwa garagengroßen Raums. Hufeisenförmig ist mit Stahlbarrieren der gemeinsame Lebensbereich der neun Schweine abgetrennt. Darin baumeln strohgefüllte Plastikelemente von der Decke und es liegen Bälle und Kauspielzeug herum, damit die Rüssel was zu schnüffeln haben. „Die machen total gerne mit“, sagt die Standortleiterin über regelmäßige, spielerische Beschäftigungstrainings. „Das sind ganz intelligente Tiere.“

„Minipigs“ werden im Grafinger Labor gehalten. © Symbolfoto: Panthermedia

Die Schweine sind nicht kupiert, wie etwa in der Massentierhaltung üblich. Den Tieren wird dazu gut ein Drittel des Ringelschwanzes abgeschnitten, meist ohne Betäubung. Weil sie unter Stress und Enge zum kannibalistischen Beißen ins wedelnde Hinterteil anderer Tiere neigen. „Das ist uns weder erlaubt, noch ist es hier nötig“, sagt die Standortleiterin. Die Versuchsschweine, Schulterhöhe rund ein halber Meter, hätten genug Platz und Rückzugsmöglichkeiten, dass so ein Verhalten gar nicht aufkomme.

Zwei Türen weiter stehen wieder die Metallkäfige zum Sammeln der Ausscheidungen, daneben ein Kran mit einer Art Hängematte mit vier Beinlöchern drin. Darin werden die Schweine untersucht und behandelt. Dank des Trainings hätten sie keine Angst, wenn Ohren oder Zähne kontrolliert würden. Auch legten die Tierärzte Wert darauf, dass Schweine wie Hunde Wege wie zu den Versuchsräumen oder auf die Waage und zurück selber zurücklegen. Stressvermeidung dank Freiwilligkeit: „Wir tragen sie nicht durch die Gegend“, betont die Leiterin. In der Streu lässt sich Schwein „Hilde“ von einer Tierpflegerin den Kopf kraulen. „Chillig hier!“, sagt die Chefin beim Hinausgehen und schmunzelt hinter der FFP2-Maske.

Mäuse und Ratten. Sterile Atmosphäre bei den Nagern

So hemdsärmlig und zum Anfassen es bei den Beagles und Minischweinen zugeht, so steril ist die Atmosphäre im Keller, wo die Nager untergebracht sind. Zwei bis drei Tiere kuscheln sich unter Kunstlicht in einem etwa schuhkartongroßen, durchsichtigen Plastikkäfig zusammen. 23,5 Grad Celsius und 64 Prozent Luftfeuchtigkeit zeigt die Luftfilteranlage an, die per Ein- und Auslass-Stutzen mit jedem einzelnen Käfig verbunden ist. So geraten keine Erreger an die Versuchstiere. Eine Lüftungsanlage regelt und überwacht im ganzen Haus Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Alles, was an Nist- und Beschäftigungsmaterial in die Boxen kommt, darunter auch igluförmige Plastik-Unterschlupfe, wird zuvor bei 120 Grad maschinell sterilisiert.

Nach den Versuchen werden die Nager mit einem Gas eingeschläfert. © Symbolfoto: dpa

In einem Einschubregal hängen um die 100 Käfige in dem Raum, wo die Mäuse leben. Nebenan, bei den Ratten, sind es weniger. Neun Ratten und 131 Mäuse sind nach Auskunft der Firma an dem Tag im Haus. Hier tragen die Tiere keine Namen, sondern Nummern. Und auf dem Zettelchen an jeder Box ist neben dem Eingangs- auch das Ausgangsdatum vermerkt. Der Tag, an dem die Nager mit einem Gas eingeschläfert werden, weil der Versuch beendet ist, erklärt die Standortleiterin. 80 Prozent der Versuche erstreckten sich über 24 Stunden, manche über einige Wochen. Dem voran gehe eine Eingewöhnungsphase. Das Unternehmen beziehe die Mäuse und Ratten per Lieferung, eine Zucht betreibe man nicht.

Das Töten der Nager sei nötig, erklärt das Unternehmen, weil anschließend Organ- und Gewebeuntersuchungen den Weg aufzeigten, den ein Medikamentenwirkstoff im Körper von der Aufnahme bis zur Ausscheidung genommen hat. Dazu werden etwa Ganzkörperschnitte der getöteten Tiere hergestellt.

