Wo der Tod Geschichte erzählt

Sie sind die Visitenkarten eines Dorfs, und sie erzählen auf ganz persönliche Art und Weise von der Geschichte einer Stadt: Friedhöfe.

Grafing – 14Diese Zeugnisse – auch den Wandel – der Bestattungskultur beschreibt das neue „Gelbe Heft“ der Grafinger Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde, das in der nächsten Woche erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird. Titel: „Unsere vier Friedhöfe im Grafinger Stadtgebiet“, wieder finanziell gefördert von Stadt, Raiffeisenbank und Sparkasse.

Hans Hupfer, langjähriger Vorsitzender der Arge Heimatkunde, hat für Band Nummer 19 einige Mitstreiter ins Boot geholt. Jeder Friedhof wird aus der Perspektive eines anderen Autoren beschrieben, außerdem haben Josef Höhl und ein ganzes Heimatkundeteam mit Fotos und praktischer Hilfe zum guten Gelingen beigetragen. Autor Heinrich Hölzle hat sich auf dem Pfarrfriedhof St. Aegidius umgesehen. Hier finden die Besucher die Gräber vieler alteingesessener Grafinger Familien. Viele von ihnen sind in der Broschüre benannt, einige auch im Bild. Der städtische Waldfriedhof ist Thema von Franz Oswald. Besonders schön: Die Arge Heimatkunde hat eine tolle Grafik des Geländes erstellen lassen. Im Text von Ulrich Kasperek über den Pfarrfriedhof in Straußdorf erfahren wir, dass dort wie anderswo nicht nur Katholiken beerdigt werden dürfen. Und wir lesen, was noch alles zum Friedhof gehört. Liebevoll arrangierter Blumenschmuck zum Beispiel. Erinnerungen an die Kriegstoten. Priestergräber. Hans Hupfer beschreibt schließlich den Filialfriedhof St. Martin in Elkofen. Neben dem „normalen“ Friedhof gibt es hier auch gräfliche Ruhestätten. Die Friedhöfe als ruhende Pole im geschäftigen Alltag: Sogar die üblichen nachbarschaftlichen Streitereien werden bei Beerdigungen gerne mal für einen Moment vergessen. Beim gemeinsamen Leichenschmaus wird noch einmal des Toten gedacht und danach kann es wieder weitergehen: Unsere Beerdigungskultur ist ein wichtiger Teil unseres gesellschaftlichen Lebens. Aber auch sie wandelt sich. So werden in diesem Band natürlich auch neuere Bestattungsformen besprochen.

Präsentation

Das neue Gelbe Heft der Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde wird offiziell vorgestellt am Donnerstag, 26. Oktober, um 20 Uhr in der Grafinger Stadtbücherei. Dort können auch die ersten Exemplare für 6 Euro gekauft werden. Ab Freitag, 27. Oktober, gibt es die Hefte auch in den Buchhandlungen Braeuer und Slawik sowie im Grafinger Stadtmuseum.