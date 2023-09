Das Wetter ist wunderschön - Trotzdem sperrt das Grafinger Freibad zu

Von: Josef Ametsbichler

So sonnig lächelt Bademeisterin Sandra Friesinger, wenn in ihrem Herrschaftsbereich, dem Grafinger Freibad, alles rund läuft. © Stefan Rossmann

Trotz Sommerwetters: Das Freibad Grafing bleibt bei Saisonende zum Sonntag. Der Grund leuchtet ein.

Grafing – Sommer, Sonne, 25 Grad – und das Freibad sperrt zu. Trotz des guten Wetters hält die Stadt Grafing daran fest, dass sich das Grafinger Freibad und sein Team nach dem Wochenende in die Winterpause verabschieden. Mit einem besonderen Schmankerl: Am Sonntag ist auf Wunsch zahlreicher Kinder das Schwimmen in Kleidung erlaubt, erzählt Bademeisterin Sandra Friesinger.

Das gehe sonst wegen der Auswirkungen der in Kleidung enthaltenen Waschmittel-Tenside nicht – aber am letzten Tag sei so eine Gaudi schon mal drin. Pyjamaschwimmen heißt der Spaß, die Badegäste sind aufgerufen, gern im Schlafanzug zu erscheinen, bevor es für das Freibad heißt: Ab in den Winterschlaf.

Grund für die Schließung: die Temperaturen

Dass dieser trotz des warmen Wetters wie geplant beginnt, hat gute Gründe. „Es ist nachts einfach zu kalt“, sagt Sabine Berndorfner, Sprecherin der Stadtverwaltung. Das Bad brauche ohnehin viel Energie, der kalten Nächte wegen drohten die Kosten Richtung Herbst auszuufern. „Das können wir nicht mehr hochheizen“, sagt Berndorfner.

Als Bademeisterin Sandra Friesinger in der Früh auf dem Weg ins Freibad aufs Thermometer schaute, zeigte es elf Grad. „Da ist sowieso nicht mehr viel Betrieb“, sagt sie. Das Zeitfenster, in dem noch Badegäste kämen, liege zwischen 11 und 16 Uhr – und verenge sich täglich. „Um 20 Uhr, wenn wir schließen, ist es dunkel – und längst keiner mehr im Bad“, sagt die Bademeisterin. „Aber die Beckenheizung und die Chlorung müssen 24 Stunden laufen.“

Ein Teil des Teams werde sich nach dem Wochenende in den Urlaub verabschieden, „um noch ein bisschen was vom Spätsommer zu haben“. Gleichzeitig starten die Einwinterungsarbeiten, die sich bis in den November ziehen dürften – es gilt nicht nur, das Becken zu leeren und zu säubern, sondern es stehen Renovierungsarbeiten in den Sanitäranlagen an, es muss gemalert werden, und die Grünanlagen brauchen einen Pflegeschnitt. So ein Fachangestellter für Bäderbetriebe ist ein Tausendsassa – mit Unterstützung des städtischen Bauhofs, betont Friesinger.

Auch im Winter gibt es Arbeit für das Team

Die Bademeisterin wird sich im Winter zudem der Budgetkalkulation und Planung für die kommende Saison widmen. Dazu sind Schulungen für die Mitarbeiter fällig. Das Ebersberger Hallenbad, in dem das Team üblicherweise arbeitet, hat ja wegen Baustellenverzögerungen noch zu (wir berichteten). Es gebe auch so eine Menge zu tun und Überstunden abzubauen. Im Februar gelten dann die Gedanken schon wieder dem Betriebsstart im Mai und den entsprechenden Vorbereitungen auf dem Gelände.

Die Saison 2023 sei absolut ruhig und schön verlaufen, auch wenn das Team zwischenzeitlich schon unter der Hitze gelitten habe. Die lieben die Besucher umso mehr – und Bademeisterin Sandra Friesinger lässt ein Lob vom Stapel: „Ich habe brave Badegäste!“

