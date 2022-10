Söder bei Grafinger Leonhardifahrt: Nicht alle sind in Jubelstimmung

Von: Michael Seeholzer

Ministerpräsident Markus Söder (re.) mit Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und dem Grafinger Landtagsabgeordneten Thomas Huber im Wagen der Ehrengäste. Dahinter ein Besucher der Leonhardifahrt mit Schild, der sich über den Besuch des Landesvaters offensichtlich weniger freute. © Stefan Rossmann

Bei strahlendem Herbstwetter hat Grafing nach der Corona-Pause eine besondere Leonhardifahrt erlebt. Zu Gast war Ministerpräsident Söder, über den sich nicht alle freuten.

Grafing – Vorne weg vier berittene Polizisten. Dazu vier Bodyguards, die bei der Rundfahrt schnellen Schrittes Kondition beweisen mussten. Außerdem Ebersberger Polizeibeamte, die vorher das Gelände genau unter die Lupe nahmen. Botschaften auf der Straße, die schnell wieder entfernt wurden und schließlich ein paar Transparente. Die Leonhardifahrt am Sonntag, 30. Oktober, war etwas ganz Besonderes.

Kinder der Grafinger Bürgerinnen in ihrem Wagen. © Stefan Rossmann

Besonders war sie vor allem, weil sie von einem weißblauen Himmel überstrahlt wurde und weil die Akteure bei schönstem Wetter ihren Auftritt sichtlich genossen. Sie saßen bei sommerlichen Temperaturen zum Teil kurzärmelig im Sattel. Vor zwei Jahren war das ganz anders. Da hatte die Corona-Pandemie der Veranstaltung noch einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht und konnte auch im vergangenen Jahr „nur in abgespeckter Form“ stattfinden, wie Bürgermeister Christian Bauer (CSU) beim Empfang im Rathaus bedauerte. Heuer also wieder die Vollversion. „Für mich ist das eine Premiere“, meinte Bauer gut gelaunt. Dafür legte er sogar die schwere Amtskette gerne an.

Berittene Polizei bildete die Spitze des Festumzugs. © Stefan Rossmann

Eine Premiere war die Umfahrt auch für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der sich im Rathaus ins Goldene Buch eintragen durfte. Seine Unterschrift steht jetzt zwischen der von Robert Habeck, der als Bundesvorstand der Grünen schon die Ehre hatte, und zwischen der von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, die gleich nach Söder an die Reihe kam. Kaniber zählte mit zu den Ehrengästen der Leonhardifahrt und saß später neben dem Ministerpräsidenten in der ersten Kutsche. Das Gespann wurde von vier Sicherheitsleuten durch die Menschenmenge begleitet, von denen zwei trotz des schönsten Wetters große Regenschirme dabei hatten. Man weiß ja nie, was auf einen zukommt.

Der Wagen der Grafinger Burschen. © Stefan Rossmann

Auf dem Straßenpflaster, über das später die Prunkwagen rollen sollten, hatten Unbekannte in der Nacht wenig freundliche Nachrichten gesprüht, die eilends wieder entfernt wurden. Unter den Besuchern waren auch Demonstranten der Grünen Jugend, die an einem Haus am Marktplatz mit freundlicher Einwilligung des Besitzers folgendes Plakat entrollten: „Wenn ihr wieder Söder wählt, ist’s ums Klima schlecht bestellt.“

Söder spricht von einem „Wohlfühltag“ nach dem Parteitag

Für den Ministerpräsidenten war der Besuch in Grafing aber trotzdem ein „Wohlfühltag“, wie er bekannte. „Nach zwei Tagen Parteitag braucht man Erholung.“ Nach Grafing kam er freilich nicht zufällig. „Tom Huber hat mich bis an die Grenze meiner Belastbarkeit darauf hingewiesen, dass ich unbedingt dabei sein muss“, berichtete er von der Hartnäckigkeit seines CSU-Fraktionskollegen im Landtag. Unbedingt dabei sein wollten auch wieder mehrere tausend Besucher, die bei Sonnenschein einen Festzug erlebten, der dem Hl. Leonhard alle Ehre machte. „Lebensgefühl speist sich aus Brauchtum“, hatte Söder im Rathaus gesagt, und dass alle nach Bayern wollten, weil es hier so schön sei. „Trachtler sind bessere Visitenkarten als fünf Klimaaktivisten“, die Bilder beschädigen würden. Der Ministerpräsident bedankte sich im Rathaus bei allen Ehrenamtlichen, die die Traditionsveranstaltung möglich machten.

Die Grüne Jugend begrüßte Söder auf ihre Weise. © Stefan Rossmann

Sie leisteten dabei ganze Arbeit, denn immerhin nahmen rekordverdächtige 39 Festwagen am Umzug teil und eine ganze Schar von Freizeitreitern und Einzelteilnehmern. Die schweren Kaltblüter in ihrem Prachtgeschirr zogen die Blicke dabei ebenso auf sich wie die geschmückten Prunkwagen. In seiner Predigt erinnerte Generalvikar Christoph Klingan daran, dass der Hl. Leonhard Schutzpatron der Gefangenen sei, der den Menschen zeige, wie wichtig ihnen ihre Freiheit sei. Das sei aktueller Aspekt, gerade im Hinblick auf das weltpolitische Geschehen, so Klingan sinngemäß.

Unter den Mitwirkenden in den Festwagen fuhren an diesem Sonntag ausgesprochen viele Jugendliche und Kinder mit. Das lässt darauf hoffen, dass es die Grafinger Leonhardifahrt noch ganz lange geben wird.

