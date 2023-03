Schlägernde Mädchen: Grafinger Stadtbahnhof schon länger Brennpunkt

Gewaltbereite Mädchen am S-Bahnhof in Grafing machen derzeit von sich reden.

Polizei kennt einige Gruppenmitglieder

Die Polizeimeldung ließ aufhorchen: Schlägernde Mädchen-Banden am Grafinger Stadtbahnhof. Offensichtlich besteht das Problem schon länger.

Grafing – Immer schon waren Bahnhöfe Brennpunkte, der in Grafing-Stadt macht derzeit besonders von sich reden, weil hier rivalisierende Mädchen-Gangs aufeinandertreffen – mitunter handfest. Am Mittwoch, 1. März, berichtete die Bundespolizei von einer wüsten Schlägerei mit einem 14-jährigen Opfer aus Glonn, das sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Doch war dieser Vorfall am 23. Februar nicht der erste seiner Art.

Nach Angaben eines Grafingers, der sich bei der Ebersberger Zeitung aufgrund der Berichterstattung am Donnerstag, 2. März, meldete, wäre auch seine Tochter (12) um ein Haar zum Opfer geworden. Ihr Glück: Sie stieg im Unterschied zu ihren beiden Freundinnen nicht in Grafing-Stadt aus, sondern fuhr nach Grafing-Bahnhof weiter.

Mädchen werden am Bahnhof mit Gewalt empfangen

Die Freundinnen dagegen wurden mit Gewalt empfangen. Die Polizei Ebersberg ermittelt in dem Fall, der sich am 28. Januar ereignet hatte, wegen gefährlicher Körperverletzung gegen eine Jugendliche, die polizeibekannt sei, wie der Ebersberger Dienststellenchef Ulrich Milius bestätigt.

Die Frage, ob die Ebersberger Polizei am Grafinger Stadtbahnhof derzeit mehr zu tun habe als sonst, beantwortet Milius mit einem klaren Nein. Aber er sagt auch: Mehrere Mädchen, gegen die wegen der gewaltsamen Auseinandersetzung Ende Januar ermittelt werde, hätten schon öfter mit den Ordnungshütern zu tun gehabt.

Himo Al-Kas ist das, was man einen alten Hasen in der Arbeit mit Jugendlichen nennt. Er leitet bei der Stadt Grafing das Referat Soziales, Kinderbetreuung & Senioren und ist damit auch für das Schülercafé „Chaxter“ verantwortlich, das in unmittelbarer Nähe zum Brennpunkt Bahnhof untergebracht ist. Hier können Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren nach der Schule sinnvoll ihre Freizeit verbringen. Al-Kas sagt, dass das Konzept funktioniere, man aber natürlich nicht alle Problemfälle auffangen und lösen könne.

Hausverbot im Schülercafé Chaxter

Aus dem Umfeld des „Chaxter“ ist zu hören, dass sich natürlich auch Besucher des Schülercafés am Bahnhof aufhalten würden, etwa wenn sie rauchen wollten, was in der städtischen Einrichtung verboten ist. „Und“, sagt Al-Kas, „es gibt Leute, die im Chaxter Hausverbot haben, sich aber am Bahnhof aufhalten“, weil sie hier immer wieder die Leute träfen, die sie treffen wollen. „Das ist ein Kommen und Gehen.“

Al-Kas glaubt, dass sich bei den Jugendlichen in den vergangenen Corona-Jahren sehr viel angestaut habe. „Die waren ja quasi eingesperrt, da hat sich viel aufgestaut.“ Es herrsche ein großer Nachholbedarf vor, der sich nicht immer auf gute Weise zeige, wie die Gewalt am Bahnhof zeige. Insgesamt sieht der Fachmann eine gewisse Verrohung, was sich auch in der Sprache manifestiere. Die sei „härter“ geworden – auch oder vor allem in den Sozialen Medien, wo es regelmäßig zu Beleidigungen und Mobbing komme.

Oftmals die Vorstufe zur Gewalt, wie Ermittler wissen.

Oftmals die Vorstufe zur Gewalt, wie Ermittler wissen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.