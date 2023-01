„Stellt euch auf Verzicht ein!“ Grafing geht das Geld aus

Von: Michael Seeholzer

Das Grafinger Stadtzentrum unter sonnigem Himmel. Was die Finanzen der Kommune angeht, stehen dunkle Wolken am Himmel. © Stefan Rossmann

Der Stadt Grafing geht das Geld aus, die Schuld sieht sie in der Ausgabenpolitik des Landkreises. Jetzt wird der Rotstift angesetzt.

Grafing – „Das ist einer der schwierigsten Haushalte, wenn nicht der bisher schwierigste überhaupt.“ Für Grafings Bürgermeister Christian Bauer (CSU) ist klar: So kann es nicht weitergehen. Denn wenn von fast zwölf Millionen Euro Einkommensteuerbeteiligung und etwa sechs Millionen Gewerbesteuer, die die Stadt ihren Bürgern abgenommen hat, nicht mal so viel übrig bleibt, dass ein bisschen etwas auf die hohe Kante gelegt werden kann, dann läuft etwas schief. Freie Finanzspanne? In Grafing erstmals Fehlanzeige. Ab jetzt regiert der Rotstift.

Bei allen Ausgaben muss geknausert werden

Im Finanzausschuss legte Kämmerin Veronika Kainz die Zahlen für den Haushalt 2023 vor. Und die ließen eines erahnen: Es muss künftig bei jedem Ausgabeposten geknausert werden. Schlechte Zeiten für die Bürger der Stadt, die sich an viele freiwillige Leistungen der Kommune gewöhnt haben.

Für Bürgermeister Bauer ist an der neuen Situation hauptsächlich die Kreisumlage von über neun Millionen Euro schuld, die abgeführt werden muss. „Wir können die Ausgabenpolitik des Landkreises nicht mehr finanzieren“, sagt Bauer. Er sagt auch: „Wir unten bezahlen die Party, die oben stattfindet.“ Damit ist unter anderem der Freistaat Bayern gemeint und auch der Haushalt des Bezirkes Oberbayern, der sich wiederum aus der Bezirksumlage speist, in die der Landkreis Ebersberg hohe Summen einbezahlt.

Forderung: Erst Berufsschule, dann Gymnasium bauen

Eine Forderung der Grafinger ist unter anderem: Die Berufsschule in Grafing Bahnhof muss unbedingt vor dem Gymnasium in Poing gebaut werden. Sie würde sich, so ist das Argument, durch die Gastschulbeiträge refinanzieren, das Gymnasium hingegen nicht.

Die Situation, so Bauer, erinnere ihn an den Haushalt des Jahres 2005, als erstmals die Gewerbesteuer zum Großteil weggebrochen sei. Der Verwaltungshaushalt wird im Jahr 2023 voraussichtlich einen Umfang von 32,5 Millionen Euro annehmen. Die Kreisumlage, also die Summe, die an den Landkreis abgeführt werden muss, beträgt dabei über neun Millionen, und das ist um zwei Millionen Euro mehr, als die Stadt überhaupt Verwaltungs- und Betriebsaufwand hat. Zum Vergleich: Für Schulen und soziale Sicherung werden noch einmal neun Millionen Euro fällig, die die Stadtkasse belasten. Die Folge: Trotz stattlicher Steuereinnahmen mitten in der Coronakrise wird der Schuldenstand von Grafing Ende des Jahres 2023 auf 20 Millionen Euro steigen.

Grünen-Stadtrat fordert sogar Ausgabesperre

Kämmerin Kainz hatte in dieser Situation einen Rat für den Stadtrat: „Ausgaben kürzen, freiwillige Leistungen überprüfen, Investitionen strecken oder verschieben.“ Josef Biesenberger (Grüne), wurde noch deutlicher: Er forderte „einzelne Positionen unter Ausgabesperre zu setzen“. Dass mit dem eben fertiggestellten Gewerbegebiet Schammach II die Gewerbesteuereinnahmen schnell steigen werden, glaubt Stadtrat Florian Wieser (CSU) nicht. Erst würden wohl die Abschreibungen der Firmen wirksam werden, sagte er. Josef Klinger (FW) ist auch schon einige Jahre Stadtrat, meinte aber: „So eine angespannte Lage kenne ich noch nicht.“ Er riet dazu, die klamme Kassensituation „nach außen zu kommunizieren“, was soviel heißt wie: Bürger, stelle dich auf Verzicht ein. Ein Posten, auf den Klinger selbst gerne verzichten würde, waren „neue Möbel für den Sitzungssaal.“ Das käme beim Bürger schlecht an, fürchtete er.

Es gab freilich auch Stimmen, die die Schuld nicht bei anderen suchten. „Trotz ständig steigender Einkommensteuer“, so meinte Josef Rothmoser (CSU), sei die Stadt in so eine Situation geraten. Und Regina Offenwanger (SPD) sagte: „Das haben wir alles beschlossen, das ist jetzt das Spiegelbild.“ Das letzte Wort zum Grafinger Haushalt wird der Stadtrat in zwei Monaten haben. Bis dahin, so versprach Bürgermeister Bauer, würden alle Ausgabeposten auf ihr Einsparpotenzial überprüft.

