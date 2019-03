Über 12 000 Stunden Nachbarschaftshilfe

Geben und nehmen auf einem hohen Niveau. Dieses Prinzip kennzeichnet den Talentetausch – Region Grafing, der jetzt im Gemeindesaal der evangelischen Kirche seine Mitgliederversammlung abhielt.

Grafing – In seinem Rechenschaftsbericht für das Jahr 2018 wies Leitungssprecher Manfred Neumann nochmals darauf hin, dass „wir uns im Tauschkreis als organisierte Nachbarschaftshilfe verstehen und eine alternative Kultur des ausgeglichenen Nehmens und des Gebens praktizieren, denn wir tauschen untereinander ausschließlich Talente, Fertigkeiten, Hilfen und Sachen und leihen uns Gegenstände des täglichen Bedarfs“. Die Verrechnungseinheit für Tauschleistungen sei dabei nicht Geld, sondern die Zeit. „Tauschzeit ist Lebenszeit“, so Neumann.

Jede Lebenszeit ist gleich viel wert

Für die Talentetauscher gelte, dass die eingebrachte Lebenszeit für alle Tauschkreisteilnehmer, unabhängig von der Art und der Qualifikation ihres Erbringers, gleich viel wert sei, so der Leitungssprecher. „Eine Koppelung an marktwirtschaftliche und profitorientierte Bewertungen der erbrachten Tauschleistungen lehnen wir strikt ab.“ Im Jahr 2018 haben die 217 Tauschkreisteilnehmer auf dieser Basis über 12 000 Stunden miteinander getauscht. Interessant war auch, dass in 2018 der Austausch mit anderen Tauschkreisen aus der Region wieder über 20 Prozent des gesamten Umsatzes ausmachte.

Dank an die engagierten Mitglieder

Zum Abschluss seines Rechenschaftsberichtes bedankte sich Manfred Neumann bei allen Leitungsmitgliedern und vor allem auch bei den vielen engagierten Mitgliedern, die das Leitungsteam im vergangenen Jahr bei zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen wie zum Beispiel der Teilnahme am Flohmarkt der Vereine in Kirchseeon, der Kleidertauschparty auf dem Ehrenamtsplatz in Ebersberg anlässlich des Jubiläums der Städtepartnerschaft mit Yssingeaux, dem Bürger Bahnhofsfest in Wasserburg oder bei der Ehrenamtsmesse des Schwungrads Ebersberg unterstützt haben.

Manfred Neumann bleibt Sprecher

Die Mitgliederversammlung wählte Manfred Neumann zum 12. Mal in Folge als Leitungssprecher einstimmig in sein Amt. Als Stellvertreter wählten die Mitglieder ebenfalls einstimmig die bisherigen Leitungsmitglieder Christina Eggl aus Zorneding, Beate Gänsrich aus Grafing, Ernst Heinze aus Ebersberg, Stephanus Rißler aus Kirchdorf und Hans Teuchert aus Kirchseeon wieder. Zusätzlich wurde Conny Mia Sonnleitner aus Pfaffing neu in das Leitungsteam gewählt.

Wiedergewählt wurden auch Erich Petzl und Christian Seelig aus Grafing als Kassenprüfer.

Nächste Markttreffen

Wenn Sie mehr über das Tauschen und den Tauschkreis erfahren wollen, dann können Sie zum nächsten Markttreffen, am Mittwoch, 13. März, um 19.30 Uhr, in Grafing in die Casa Creativa, Grandauerstraße 4 oder am Mittwoch, 27. März, um 19.30 Uhr in Wasserburg in den Bürger-Bahnhof kommen. Talente, die Sie einbringen möchten oder Sachen, die Sie tauschen wollen, können Sie gerne gleich mitbringen. ez

